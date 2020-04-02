“الفن في مواجهة الكورونا” مبادرة تسوق أعمال فنية لدعم المتضررين

عمان – الغد – تسعى مبادرة “الفن في مواجهة الكورونا” التي تنظمها لما حوراني بالتعاون مع “نوى” – أحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، ووزارة الثقافة الأردنية، وجاليري رؤى ٣٢ للفنون، للمساهمة في دعم الجهود الخيرة والنبيلة التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والعامة.

وتسعى للوقاية من الآثار التي يتسبب بها وباء الكورونا المستجد على المجتمع، من خلال تعزيز قيم التعاون والتكافل وتقديم الدعم المعنوي والمادي من خلال الفن. وذلك لدعم وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.

وتسعى المبادرة إلى تسويق الأعمال الفنية، وتقدي ريعها للقطاع الصحي والتنمية الاجتماعية لمساعدة المحتاجين. وتهدف المبادرة إلى التبرع بعمل فني من الفنانين، وإبراز دور الفن والفنانين والهيئا الفنية الاجتماعي، وارتباطه بالمسؤولية الإنسانية، وخصوصًا في الظروف الاستثنائية.

كذلك تهدف إلى التأكيد على الارتباط بين قيم الجمال، وقيم المجتمع الأصيلة والنبيلة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والهيئات الثقافية والفنية في الدعم الاجتماعي.

وبموجب المبادرة يتم التبرع بلوحة او اكثر من الفنانين ترسل صور اللوحات إلى إيميل الفنانة لمى حوراني المشرفة على المبادرة، ليصار إلى بيعها وتحويل ريعها للحساب البنكي الرسمي الذي أنشأته الحكومة لهذه الغاية.

وبخصوص آلية ضمان تحقيق الغاية من المبادرة تم التنسيق مع “نوى” – إحدى مبادرات مؤسسة ول العهد التي من خلالها يستطيع المقتني التبرع بثمن اللوحة لمشروع دعم وزارة الصحة أو مشروع دعم عمال المياومة ليتم تحويلها لحسابات الحكومة البنكية وتقوم وزارة الثقافة بإيصال اللوحات لمشتريها.

آليات العمل

-إرسال صورة عن العمل الفني إلى إيميل الفنانة لمى حوراني، مرفقًا باسم الفنان، وتوصيف العمل الفني، ومقاساته، والخامة، والألوان، وسنة تنفيذ العمل، والسعر.

طريقة التوصل

يتم إرسال الأعمال في الأردن بعد الإشعار بإيداع السعر، وتتولى وزارة الثقافة الأردنية توصيلها لمقتني العمل، أما توصيل الأعمال لخارج الأردن، فيتم تسليمها بعد وصول الإشعار، وتوفر ظروف النقل.

روابط المشاريع: يوميتهم علينا https://bit.ly/3bA3nag، معاً لمواجهة الكورونا https://bit.ly/2URBUtV.