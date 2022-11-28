“الفن يجمعنا”.. طلبة ينسجون أحلامهم بلوحات تعرض في “الدار آرت”

أحمد التميمي – أقيم في جاليري “الدار آرت” المعرض الدولي المشترك للواعدين تحت عنوان “الفن يجمعنا”، بمشاركة طلاب مؤسسة الدار من الأردن، وطلاب مؤسسة نساء الشمس، ومؤسسة ارتقاء، ومرسم ريشة ولون، ومرسم حنين من دولة فلسطين.

وتأتي هذه التشاركية بمناسبة اختيار إربد عاصمة الثقافة العربية، للتوثيق والتشاركية لاندماج البلدين في بوتقة الروح الوطنية، واستمرارا وتعزيزا لروح الشباب بهذا الإحساس وهذه التشاركية هي الأولى من نوعها بهذا التعاون بين مؤسسات أردنية وفلسطينية لفن الواعدين.

وكانت أعمار الطلاب بين 10 سنوات و20 سنة تناولت أعمالهم القضية الفلسطينية والتراث بشكل عام أردني وفلسطيني.

وأكد رئيس جمعية الدار للثقافة والفنون الفنان محمد هزايمة أهمية تنمية موهبة الفن والاهتمام بها.

وقال: “عندما يحاول الفنان البدء برسم لوحة أيا كانت فهو يعمل على تحفيز العقل على التخيل حتى ولو لم يمتلك مهارة التخيل بدرجة كبيرة، فإن ذلك شيئا فشيئًا سيبدأ بتنميتها حتى يتمكن من تخيل الألوان والأبعاد والأشكال المختلفة وحتى الوصول إلى تخيل الصور واللوحات كاملة بتفاصيلها.

وأضاف أن الرسم يعزز الوظائف الفكرية والذاكرة ويقوم على الربط بين كل من الجوانب المرئية والحركية والدلالية ما يعمل على تحفيز الذاكرة، فالرسم الطريقة المثالية”.

وأوضح أن الرسم يتيح فرصة التعبير عن المشاعر والأفكار حتى تلك المشاعر الداخلية التي لا تدركها بعقلك الواعي.

وأكد أن الدار تحتفل بمرور ست سنوات على تأسيس مرسم الدار الذي خرج المئات وحصد المركز الأول في العام 2020 في المسابقة الدولية، بمشاركة عالمية وفازت بها الطالبة المبدعة تيا الزرعيني.

وأشار الهزايمة إلى أن المعرض المشترك “الفن يجمعنا” هو لتشجيع هذا الجيل ودعمه وإشراكهم في معارض دولية، مما يعود عليهم بتعزيز الإبداع وتعرفهم على ثقافات الشعوب الأخرى، وهذا المعرض هو نواة لمعرض عالمي بإذن الله سيعلن عنه قريبا لليافعين من حول العالم.

وتحدثت المدير التنفيذي الفنانة مرام حسن، عن أهمية الفن وتنميته لدى الأطفال لطالما كان الفن هو غذاء للروح والجسد فهو ما يميز روح الإبداع لدى الأطفال، ومن هنا نجد أن الفن يعمل على تقوية الثقة بالنفس وتعزيز الاعتماد على الذات كما وأنه يقوي صحتهم الذهنية والعقلية والنفسية والأداء الحركي والقيادي وللفن دور كبير في تطوير الذات وتقوية الشخصية والقدرة على حل المشكلات ويعلمهم بكيفية التعامل مع العالم من حولهم والتعبير عن مشاعرهم بكل الوسائل وعلى التفكير الإيجابي.

وأكدت أنه لا يوجد في الفن شيء صحيح أو شي خاطئ فاحترام رأي الطفل أو اليافع مهم جدا مهما كان غريبا، لأن هذا بدوره يجعله مميزا ويخلق روح الإبداع لديه ويجعله يفكر خارج الصندوق.

وأضافت أن الفن يعلم الطفل أو اليافع الصبر على الإنجاز وكيفية قضاء الوقت الطويل في التدريب والجهد لاكتساب التقدم بالأداء.

الفن يعلم المثابره والصبر وعدم اليأس لإنجاز هدف ما، بالتالي يساعده على مواجهة التحديات في الحياة.