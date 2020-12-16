الفهد: الفائز بالتصويت بين الدوحة والرياض يستضيف اسياد 2030

مسقط – أعلن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح الأربعاء أن “لا خاسر” في التصويت على استضافة الألعاب الآسيوية 2030، بحيث ينال الفائز بين الجارين اللدودين الدوحة والرياض حق استضافة نسخة 2030 والخاسر يستضيف النسخة التالية في 2034.

توجه الفهد الى الجمعية العمومية الملتئمة في العاصمة العمانية مسقط قائلاً إن “صاحب أكبر عدد من الاصوات سيستضيف الالعاب الاسيوية 2030 والثاني في السباق سيحصل على استضافة نسخة 2034. حصل تفاهم امس واحتاج الى دعمكم” لينال اقتراحه موافقة فورية.

وبالتالي ستتبادل الدوحة والرياض شرف استضافة النسختين، بانتظار عملية التصويت التي تقام لاحقاً.

وكانت اللجنة التنفيذية في المجلس الاولمبي الاسيوي فوّضت الثلاثاء الفهد لايجاد حل لتحاشي التصويت على هوية المدينة التي ستستضيف الالعاب.

وجاء في بيان المجلس الاسيوي ان الفهد “سيستخدم كل مهاراته الدبلوماسية لمحاولة تجنب هذا السيناريو، ويأمل في أن يتمكن من إقناع إحدى المدينتين بإستضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، والمدينة الأخرى ألعاب 2034”.

وقال الفهد لأعضاء المكتب التنفيذي: “أعتقد بأن المجلس الاولمبي الآسيوي دائماً ما أظهر تضامناً ووحدة، ولهذا السبب سأحاول إيجاد حل رابح للجميع”.

قارن رئيس اللجنة الاستشارية في المجلس الاولمبي الاسيوي ونائب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية السنغافوري ان جي سر ميانغ، ما حصل بقرار اللجنة الاولمبية الدولية، عندما وجدت حلا يقضي بمنح دورة الالعاب الاولمبية الصيفية عام 2024 لباريس وعام 2028 لمدينة لوس انجليس الاميركية بعد معركة حامية الوطيس بينهما.

وقطعت السعودية مع حلفائها الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمة إياها بالتقارب مع إيران وتمويل حركات إسلامية متطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

لكن في ظل مساعي لحلحلة الأزمة، اصطدم الطرفان باستحقاق رياضي على حق استضافة الالعاب المقامة مرة كل أربع سنوات وينظمها المجلس الاولمبي الآسيوي برئاسة الصباح.

وسبق للدوحة أن استضافت الدورة في نسختها الخامسة عشرة عام 2006، في حين أن الرياض تدخل السباق للمرة الأولى. كما تتنافس قطر مع السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، مع ملفات أخرى للهند وإيران واوزبكستان. (أ ف ب)