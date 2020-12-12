الفورمولا 1: فيرشتابن ينتظر السباق الختامي للانطلاق من المركز الأول

ابوظبي – انتظر سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن حتى نهاية الموسم لكي يضع نفسه في المركز الأول على خط الانطلاق، وذلك بعد تفوقه السبت على ثنائي مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس وبطل العالم البريطاني العائد لويس هاميلتون في التجارب التأهيلية لجائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا واحد.

وحصل فيرشتابن على 16 فرصة هذا الموسم لمحاولة كسر احتكار مرسيدس للتجارب التأهيلية، لكن هذا الأمر لم يتحقق مع أي سائق سوى الكندي لانس سترول (رايسينغ بوينت) الذي انطلق من المركز الأول في جائزة تركيا، فيما احتكر هامليتون وبوتاس خط الانطلاق الأول في السباقات الـ15 الأخرى، بينها 10 مرات للبريطاني الذي غاب عن سباق الأحد الماضي في البحرين نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

لكن فيرشتابن نجح هذه المرة على حلبة ياس مارينا في التفوق على ثنائي مرسيدس والانطلاق من المركز الأول للمرة الأولى منذ الجولة قبل الأخيرة للموسم الماضي في البرازيل، والثالثة فقط في مسيرته.

ويأمل الهولندي أن يستفيد على أكمل وجه من مركزه الأول عند الانطلاق من أجل الحصول على فرصة ازاحة بوتاس عن وصافة الترتيب العام، إذ يتخلف حاليا بفارق 17 نقطة عن السائق الفنلندي الذي عجز الأحد الماضي عن استثمار غياب زميله هاميلتون عن جائزة صخير الكبرى بسبب “كوفيد-19” من أجل تحقيق فوزه الثالث للموسم، واكتفى بالمركز الثامن.

إلا أن وصافة الفنلندي لم تتأثر بل ابتعد بالنقاط الأربع التي حصل عليها جراء مركزه الثامن، عن فيرشتابن لأن الأخير خرج من السباق باكرا بعد حادث مع سائق فيراري ابن إمارة موناكو شارل لوكلير الذي اكتفى بالمركز التاسع في تجارب السبت، فيما سيبدأ زميله الألماني سيباستيان فيتل سباقه الأخير مع “سكوديريا” من المركز الثالث عشر بعدما فشل حتى في التأهل الى الحصة الثالثة الأخيرة من التجارب التأهيلية.

– توقيت الجولة الثالثة الأخيرة من التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:35.246

2. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:35.271

3. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:35.332

4. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:35.497

5. ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) 1:35.571

6. كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:35.815

7. دانييل كفيات (روسيا/ألفاتاوري-هوندا) 1:35.963

8. لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:36.046

9. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:36.065

10. بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا) 1:36.242

– خط الانطلاق:

الصف الأول

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس)

الصف الثاني

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو)

الصف الثالث

ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا)

كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو)

الصف الرابع

دانييل كفيات (روسيا/ألفاتاوري-هوندا)

لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس)

الصف الخامس

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا)

استيبان أوكون (فرنسا/رينو)

الصف السادس

دانيال ريكياردو (استراليا/رينو)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

الصف السابع

سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري)

انطونيو جيوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)

الصف الثامن

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس)

الصف التاسع

بييترو فيتيبالدي (البرازيل/هاس)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس)

الصف العاشر

سيرخيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) – (أ ف ب)