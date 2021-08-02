الفورمولا 1: هاميلتون لا يزال يعاني من رواسب كورونا

بودابست – اعترف سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا واحد، بأنه لا يزال يعاني من رواسب اصابته بكوفيد-19 قبل اشهر وذلك بعد شعوره بالدوار في نهاية سباق جائزة المجر الكبرى الذي انهاه في المركز الثالث قبل ان يرتقي الى الثاني بسبب العقوبة التي انزلها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بالالماني سيباستيان فيتل (استون مارتن).

وبدا واضحا بان هاميلتون الذي انتزع صدارة ترتيب بطولة العالم بفارق ثماني نقاط من الهولندي ماكس فيرستابن بعد سباق الاحد، بانه ليس على ما يرام لدى صعوده على منصة التتويج كما انه لم يشارك في المؤتمر الصحافي المخصص للسائقين الثلاثة الاوائل لانه كان توجه لزيارة الطبيب.

وقال هاميلتون بعد ساعات من السباق “انا في حالة جيدة الان. شعرت بالدوار على المنصة. اكافح طوال هذا العام لكي اكون في افضل حالة صحية لي بعدما حصل نهاية العام الماضي (اصابته بفيروس كورونا) ولا زلت اكافح، انها معركة”.

وتابع “لم اتحدث في هذا الموضوع الى احد، لكني اعتقد بان رواسب كوفيد-19 لا تزال موجودة. لا زلت اتذكر مضاعفات الاصابة بالفيروس وباتت التدريبات مختلفة منذ ذلك الحين. مستوى التعب الذي تعاني منه مختلف وهو تحد حقيقي”.

واوضح “استمر في التدريبات والاستعداد بافضل طريقة ممكنة. اليوم لا ادري ماذا حصل لي بالضبط. ربما هو اجتفاف (نقص الماء في الجسد)، لا ادري لكني ما هو اكيد بأنني لم اختير اي شيء مماثل سابقا في حياتي”. – (أ ف ب)