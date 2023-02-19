الفوسفات:”الأسمدة اليابانية الاردنية” تفوز بجائزة التميز في السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

حصدت شركة الأسمدة اليابانية الأردنية التابعة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل في دورتها 2021-2022، الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما فاز مشرف السلامة العامة في الشركة بجائزة التميز في السلامة والصحة المهنية فئة مشرفي السلامة.

وحصلت الشركة على هذه الجائزة، في إطار منافستها على مستوى المؤسسات والمنشآت الصناعية في المملكة، وبناءً على نتائج التقييم والتدقيق الشامل الذي أجراه خبراء الضمان الاجتماعي في مرافق ومصانع الشركة في محافظة العقبة، وتقديرا لجهود الشركة في هذا المجال.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، أن حصول شركة الأسمدة اليابانية الأردنية على هذه الجائزة، يعكس أهمية الجهود التي تبذلها الشركة، بتطبيق أنظمة ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً للتشريعات والانظمة المعمول بها والممارسات العالمية الفضلى المتعلقة بهذا الخصوص، وتعكس تميز الشركة وإدارتها وموظفيها في هذا المجال.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن شكره للجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة الشركة في هذا الإطار، مقدرا جهود العاملين في الميدان، وحرصهم المستمر على تميزها ونجاحها.

بدوره بين رئيس هيئة المديرين في شركة الأسمدة اليابانية الأردنية المهندس سامي سميرات ، ان الشركة تولي أهمية كبيرة لإيجاد بيئة عمل خالية من المخاطر، من خلال توفير مستلزمات السلامة والصحة المهنية للعاملين، وعقد الدورات التدريبية في هذا المجال، تحقيقا لأهداف سياسة السلامة الخاصة بالشركة، مبينا ان أنظمة السلامة والصحة المهنية المطبقة بالشركة تحاكي الأنظمة والمعايير العالمية بهذا الخصوص.

وقال مدير عام شركة الأسمدة اليابانية الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، ان هذه الجائزة تضاف الى سجل إنجازات الشركة، وتعكس جهودها في تحسين الإجراءات وتعزيز ثقافة السلامة في بيئة العمل، والتقيد باللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، مشيرا الى حرص الشركة على الالتزام بالأنظمة والتدابير لحماية موظفيها وضمان سلامتهم، بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية العمل وتسجيل الحد الأدنى من التعطل الناتج عن الحوادث المحتملة.