“الفوسفات”: إجراءات احترازية لحماية العاملين بالشركة والمتعاملين معها

عمان- قرر رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية، الدكتور محمد الذنيبات، اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير لحماية العاملين في الشركة والمتعاملين معها، وذلك في ضوء الاجراءات الحكومية ا للتعامل مع فيروس كورونا والتطورات العالمية المتسارعة لهذا الوباء.

وطلب الدكتور الذنيبات، من الرئيس التنفيذي للشركة، ضرورة متابعة هذه الاجراءات والعمل على تنفيذها اعتبارا من اليوم الاحد وحتى صباح الخامس من شهر نيسان المقبل.

وتضمنت هذه التدابير الطلب من المدريين في الإدارة العامة للشركة، تنظيم أعمال دوائرهم بحيث يكون التواجد في المكاتب ضمن الحدود الدنيا وللضرورة.

واستثنت الاجراءات المصانع والمواقع الانتاجية والمناجم، التي سيستمر العمل فيها كالمعتاد، بحيث يفوض مدير المجمع الصناعي ومدراء المناجم ومدراء الشركات التابعة باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع المحافظة على العملية الانتاجية.

وقررت الشركة وضمن هذه الاجراءات، منح

العاملات في الإدارة العامة ومواقع الشركة المختلفة إجازة مدفوعة الراتب تنتهي صباح يوم الخامس من نيسان المقبل، باستثناء من يشغل منهن مسمى مدير، فيما طلبت من الجميع تادية أداء العمل المطلوب من خلال موقع الشركة وبريدها الاليكترونيين، وبالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات في الشركة.

كما تضمنت اجراءات الشركة، مواصلةاستقبال المراجعين للأعمال الرسمية، الذي سيكون في حدوده الدنيا، في قاعة الاستقبال في الطابق الأرضي بجانب المدخل الرئيسي، فيما يُطلب من الموظف المعني مقابلتهم ومتابعة أعمالهم في ذات القاعة ولا يُسمح لهم بالدخول إلى مكاتب الشركة.

وتم وفق اجراءات الشركة تكليف الجهات المختصة الرسمية أو الخاصة بتكثيف عمليات التعقيم لمبنى ومكاتب الشركة، والتأكد باستمرار من عملية تنظيف المكاتب ومواقف السيارات والساحات الخارجية للمبنى، على أن تتحمل شركة الفوسفات التكاليف المطلوبة.

كما تتولى دائرة الخدمات الطبية، التأكد من سلامة العاملين والمراجعين قبل دخولهم المبنى عن طريق استخدام الأجهزة اللازمة “الماسحات الحرارية”، وتزويد كل مكتب بمواد التعقيم اللازمة للأفراد والتأكيد على ضرورة استخدامها.

وكلف الدكتور الذنيبات، مدير الخدمات الطبية في الشركة، بالاشراف العام على تنفيذ الاجراءات المطلوبة بهذا الخصوص، والمتابعة مع مواقع الشركة المختلفة وعلى مدار الساعة.