الفوسفات الأردنية تبدأ بالتطوير التقني الرقمي (DCS) في مجمعها الصناعي بالعقبة

عمان – الغد – بدأت شركه مناجم الفوسفات الاردنية، بالتعاون مع شركة (YokoGawa) العالمية، أعمال التحديث والتطوير التدريجي لأنظمة التحكم والقياس في عملياتها الانتاجية في المجمع الصناعي بالعقبة، ما يعكس حرص الشركة على مواكبة أحدث أنظمة التشغيل العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، إن هذه الأعمال؛ تأتي في إطار الخطة المدروسة التي وضعتها الشركة، بهدف تطوير المجمع وتحسين أدائه وزيادة عملية الإنتاج والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

واضاف أن أعمال التحديث الجديدة التي يشهدها المجمع، تشمل أنظمة الاتصال والتحكم والقياس في مناطق الانتاج والمرافق العامة، ووحدتي حامض الكبريتيك، ووحدة حامض الفوسفوريك والتي بدأ تنفيذها في اعمال الصيانة السنوية للمصانع في العام الماضي وتمتد لخمس سنوات، وذلك من خلال التخلص من أجهزة القياس القديمة، التي تعتمد على الاشارات الهوائية وأصبحت خارج الخدمة في المصانع المماثلة، واستبدالها بأجهزة الكترونية رقمية حديثة.

وبين المهندس الرواد أن عمليات التطوير، تشمل ايضا استبدال الانابيب الهوائية القديمة المستخدمة في نقل إشارات التحكم والقياس من والى غرف التحكم؛ بالإشارات الكهربائية، إضافة إلى تركيب أنظمة مراقبة وتحكم إشرافيه ومركزية بهدف التحكم في العمليات الصناعية وتخزين وأرشفة الأحداث والقراءات لفترات زمنية طويلة بدلا من القراءات اللحظية.

و قال إن الشركة فرغت من تحديث العديد من الانظمة في وحدة المرافق العامة، واحدى وحدات حامض الكبريتيك، ووحدة مطحنة الفوسفات في مصنع حامض الفوسفوريك، مبينا أن مهندسي التحكم في المجمع مستمرين في إكمال أعمال التحديث باعتماد أجهزة شركة (YokoGawa ) العالمية لتشمل جميع وحدات المجمع.

واكد المهندس الرواد أن هذه الأعمال تشكل نقلة رقمية نوعية تعد الأولى من نوعها التي يشهدها المجمع الصناعي، ما ينعكس بشكل إيجابي على سير العملية الانتاجية فيه.

يذكر أن المجمع الصناعي في العقبة، تحول بداية العام الحالي، الى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من وقود الزيت الثقيل، ما يسهم في تحسين الظروف البيئية والحد من التلوث من خلال تقليل الانبعاثات الضارة الناجمة عن استعمال هذا النوع من الوقود، بالإضافة الى تحسين كفاءة الاحتراق في المجمع، وبما يزيد في العمر الانتاجي للآلات الصناعية، والاستفادة من أسعار الغاز التفضيلية.

كما يشهد المجمع الصناعي في العقبة في الفترة الحالية تحديث لخزانات حامض الفوسفوريك مما سيسهم بشكل كبير في زيادة الطاقة التخزينية لهذه المادة ضمن معايير السلامة العالمية