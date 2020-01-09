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“الفوسفات”: المتدربون اختيروا بمهنية وموضوعية

منذ 17 دقيقة

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عمان- أكدت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ان برنامج التدريب لحملة الدبلوم ضمن تخصصات، الهندسات الكيماوية، والميكانيكية، والكهربائية، والتحكم والسلامة العامة والبيئة، سيتم بالتعاون مع وزارة العمل التي بدورها نسبت أسماء المتقدمين للتدريب.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس، ان الأسماء التي تم تنسيبها اختيرت بكل مهنية وموضوعية من قبل لجنة مشكلة من وزارة العمل وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، مؤكدة أنها لم تقبل اي ترشيح فردي من قبل أي جهة خارج وزارة العمل.
وبينت الشركة أن عدد المقبولين في برنامج التدريب بلغ 215 متدرباً، سيتم إخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة لمدة ثلاث سنوات، بهدف رفد كوادر الشركة بالكفاءات والكوادر المؤهلة المطلوبة، وذلك بعد تقييم أداء المتدربين واختيار المناسب منهم للعمل في الشركة.- (بترا)

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