“الفوسفات” تتبرع بحافلة نقل متوسطة لنادي المريغة الرياضي في معان

عمان-الغد- أعربت ادارة نادي المريغه الرياضي الثقافي الاجتماعي في محافظة معان، عن شكرها وتقديرها لشركة مناجم الفوسفات الأردنية ممثلة برئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات والإدارة التنفيذية فيها على تبرعها بحافلة نقل للنادي.

وكانت شركة مناجم الفوسفات الأردنية قدمت حافلة نقل بسعة 34 راكب، كهدية للنادي، مساهمة منها في دعم النادي، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وجهودها في دعم الرياضة والشباب، و المؤسسات الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

كما ثمنت أسرة وإدارة النادي جهود النائب توفيق المراعية، في دعم المسيرة الرياضية والثقافية للنادي، وتبني العديد من مطالبه ومساهمته في تحقيق العديد منها، خدمة للنادي والحركة الشبابية في المنطقة.

رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات

