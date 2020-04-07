“الفوسفات” تتبرع بـ 100 الف دينار لحملة يوميتهم علينا

عمان- اعلن رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية، الدكتور محمد الذنيبات عن تبرع الشركة بمبلغ 100 الف دينار لحملة “يوميتهم علينا” التي اطلقتها منصة نوى/ احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لدعم عمال المياومة.

وقال الدكتور الذنيبات ان هذا التبرع يأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية للشركة وانطلاقاً من قيم التكافل الاجتماعي، ودعما للجهود الوطنية المبذولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد واحتواء اي انتشار له.

وبين في تصريح صحفي، ان التبرع جاء ايضا بهدف دعم جهود الحملة في مساعدة عمال المياومة وأسرهم والتخفيف من الضرر الذي لحق بهذه الفئة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة، وما رافقها من اجراءات احترازية ووقائية اتخذتها الحكومة في هذا الاطار.

يذكر ان حملة يوميتهم علينا، تهدف الى دعم عمال المياومة في المملكة وأسرهم من خلال توزيع 700 طرد غذائي يوميا لهذه الفئة في جميع محافظات المملكة، بالتنسيق مع فريق الحماية الاجتماعية المشكل من قبل مجلس الوزراء للتعامل مع تداعيات ازمة كورونا.

وكانت شركة مناجم الفوسفات الاردنية تبرعت ب 1200 طرد غذائي لوزارة الاوقاف/ الصندوق الزكاة لتوزيعها على الأسر المستهدفة في مختلف محافظات المملكة.