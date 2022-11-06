الفوسفات تتبرع بـ 800 ألف دينار لإنشاء مركز دفاع مدني في “صناعية العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – تسلم محافظ العقبة خالد الحجاج شيك مالي بقيمة 800 ألف دينار من شركة مناجم الفوسفات الأردنية مساهمة من الشركة بإنشاء مركز دفاع مدني متطور في المنطقة الصناعية على الشاطىء الجنوبي لمدينة العقبة بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة المهندس نايف بيت ومدير شرطة العقبة العقيد سائد القطاونه ومدير دفاع مدني العقبة المقدم حمود الرواجفه ومدير الدرك العقيد ايمن النعيمات.

وقام بتسليم الشيك مدير المجمع الصناعي في العقبة المهندس عبدالعزيز المناصير الذي أكد أن شركة الفوسفات الأردنية ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الذنيبات والإدارة العام للشركة تقدم هذا الدعم إيمانا منها بأهمية خدمة المجتمع المحلي والاستثمارات المتواجده في المنطقة الصناعية الجنوبية بمختلف أنواعها.

وقال العبادي أن رئيس مجلس الإدارة يهيب ببقية الشركات والمؤسسات التي أعلنت دعمها لإقامة المركز بضرورة تقديم هذا الدعم ليرى مركز الدفاع المدني النور ويظهر إلى حيز الوجود دون تأخير.

من جهته ثمن محافظ العقبة خالد الحجاج الدور الريادي والكبير الذي تقدم شركة مناجم الفوسفات لخدمة الوطن والمواطن في مختلف انحاء المملكة.

وقال الحجاج ان مساهمة شركة الفوسفات ستترك بصمة كبيرة في التنمية والسلامة المهنية والعامة للمجتمع الاستثمارات الصناعية منوا إلى ضرورة وأهمية إقامة مثل هذا المركز المتطور والتي تشكل اقامت جزءا من استراتيجية الحكومة في حماية أمن الاستثمارات المختلفة والعاملين فيها.

وكان وزير الداخلية، مازن الفرايه، قد أعلن قبل شهر من العقبة عن قرار حكومي مدعوم من مؤسسات وشركات بمنطقة العقبة الصناعية الجنوبية لاماقة مركزا متطورا للدفاع المدني.

كما أكد الفرايه على أهمية وجود آلية أو جهة رقابية للحفاظ على منظومة أمنية للشركات الصناعية في منطقة جنوب مدينة العقبة تطبق إجراءات السلامة العامة داخل المنشآت والشركات للتقليل من المخاطر التي قد تقع أثناء العمل.

وكانت الشركات الصناعية العاملة في مدينةالعقبة،قد أعلنت دعمها لإنشاء مركز دفاع مدني متطور متخصص في إدارة المخاطر، يضم غرفة عمليات مشتركة مهمتها التنسيق بين الشركات والدفاع المدني لمواجهة أي طارئ يحدث في المصانع العاملة بالمنطقة.

وقد تم طرح عطاء إنشاء المركز الذي سيكون مختصا بالحوادث التي تقع في المنطقة الصناعية الجنوبية، ومن واجباته الإشراف على خطط الطوارئ في المنشآت الصناعية، وسيضم كادرا متخصصا مدربا بأعلى المستويات للتعامل مع المواد الخطرة.

وبين الوزير أن المركز سيقام على أرض مساحتها 3900 متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 5 ملايين دينار، وبتبرع من الشركات الصناعية العاملة في المنطقة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، لإنشاء هذه المركز الذي سيعزز المنظومة الأمنية في تلك الشركات.