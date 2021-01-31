الفوسفات تدشن خطا لتزويد المجمع الصناعي بالغاز الطبيعي في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة- دشنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، برعاية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في العقبة اليوم الأحد، خط الغاز الرئيس لتغذية المجمع الصناعي التابع للشركة بالغاز الطبيعي.

وجاء تدشين الخط، في اطار الاتفاقية التي وقعتها الشركة في وقت سابق مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، وشركة غاز مصر؛ بهدف تزويد المجمع الصناعي في العقبة بنحو 1370 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

وعبرت وزيرة الطاقة هالة زواتي في حفل تدشين الخط، عن اعتزازها بان يتزامن تدشين الخط مع احتفالات المملكة بميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ومئوية الوطن الاولى، واصفة خط الغاز بانه انجاز مهم يرفد صرحا وطنيا بقيمة اقتصادية مضافة ويحقق احد اولويات الحكومة بدعم وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.

وقالت، ان استراتيجية الطاقة وخطتها التنفيذية تضمنت التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي للصناعات لأهمية هذه الخطوة في خفض كلف الطاقة على الصناعات التي تتحول من استخدام أنواع الوقود المختلفة الى الغاز الطبيعي، حيث ثبت انخفاض كلفة الطاقة ما بين 25 بالمئة الى 55 بالمئة.

واكدت الوزيرة زواتي دعم الحكومة للتحول للغاز الطبيعي، باعتماد مجموعة إعفاءات تمنح للبنية التحتية، سعيا منها لتشجيع ودعم هذا التحول لأهميته في خفض كلف الطاقة على المصانع، لافتة الى الاثر البيئي لاستخدام الغاز الطبيعي بصفته وقودا نظيفا يقلل انبعاثات الكربون ولا يحتوي على اية شوائب او اية مواد عالقة.

وتابعت تعداد فوائد استخدام الغاز الطبيعي، وقالت، ان من شانه ان يحقق وفرا في نفقات التشغيل والصيانة، ويتم التزود من خلال شبكات ارضية بما يضمن الاستمرارية ويوفر تكاليف انشاء مستودعات التخزين واجور النقل والتداول.

ووصفت زواتي خط غاز المجمع الصناعي الجنوبي الذي يزود المجمع بحوالي اربعة ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا بانه خطوة في الاتجاه الصحيح، “ونأمل” ان ينعكس إيجابا على تنافسية مبيعات شركة الفوسفات، بتخفيض كلف فاتورة الطاقة على الشركة، من خلال استبدال الوقود المستخدم حاليا (زيت الوقود الثقيل)، الاعلى كلفة، بالغاز الطبيعي الاقل كلفة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية للدولة الأردنية وهي تحتفل بمئويتها الاولى، ويتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، و يعكس استمرار مسيرة البناء والانجاز التي يقودها جلالته في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور الذنيبات، أهمية هذا المشروع في خفض كلف الطاقة في المجمع الصناعي في العقبة حوالي 6 ملايين دينار سنويا من خلال استخدام الغاز بدلا من المحروقات، مبينا أن غلايات المجمع الصناعي (البويلارات) تستهلك ما نسبته 61 بالمئة من احتياجات استهلاك المجمع الصناعي في العقبة من الغاز الطبيعي، وتعتبر هذه المرحلة فترة تجريبية لغاية نهاية هذا العام.

وقال إن المشروع، سيسهم أيضا في تحسين الظروف البيئية والحد من التلوث من خلال تقليل الانبعاثات الضارة والناجمة عن استعمال الوقود الثقيل، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الاحتراق في الغلايات بنسبة من 2 إلى 5 بالمئة، مما يزيد في العمر الانتاجي للآلات الصناعية، والاستفادة من أسعار الغاز التفضيلية مقارنة مع زيت الوقود.

وبين الدكتور الذنيبات، ان الشركة، ورغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، أنجزت معظم الأعمال الخاصة بتمديد الشبكة الداخلية اللازمة لتغذية المصانع الخاصّة بالمجمع الصناعي بالغاز الطبيعي، وعملت على تأهيل معدات المجمع لاستخدام الغاز وفق أعلى معايير الرقابة والاشراف من نواحي التصميم، والتنفيذ والسلامة العامة.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن تقدير الشركة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لدورها في مساعدة الصناعات المحلية والوطنية، وتشجيع تسهيل تحولها لاستخدام الغاز الطبيعي، مشيدا كذلك بجهود الشركة الوطنية للكهرباء وشركة فجر الأردنية المصرية وغاز مصر وكوادر شركة مناجم الفوسفات الأردنية وخاصة المجمع الصناعي في تحقيق هذا الإنجاز للشركة.

ويتكون المشروع من جزئين رئيسيين؛ يشمل الاول منظومة محطة تزويد للغاز الطبيعي، وإنشاء محطة قياس وتخفيض الضغط، فيما يشمل الجزء الثاني تمديد الشبكة الداخلية اللازمة لتغذية المصانع الخاصّة بالمجمع الصناعي بالغاز الطبيعي، ما يسهم في تزويد باقي القطاعات الصناعية المحيطة بالمجمع الصناعي بذلك.

وبين رئيس هيئة مديرين شركة فجر الأردنية المصرية المهندس فؤاد رشاد أن المشروع يأتي في اطار التعاون القائم بين شركة مناجم الفوسفات وشركة فجر الأردنية المصرية لتعزيز المرحلة المستقبلية لتنمية تنفيذ مشروعات تغذية القطاع الصناعي بالمملكة الأردنية الهاشمية بالغاز الطبيعي وأنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور/ محمد ذنيبات – رئيس مجلس الإدارة على تقديمه نموذج يحتذى به في إدارة هذا الصرح الوطني ومساهمته في تطوير صناعة التعدين الاردنية وتبنية للأفكار الريادية وعلى التعاون المثمر لنجاح تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمصنع الفوسفات والذي يعتبر مشروعاً اقتصادي يساعد في تخفيض الكلف التشغيلية للمصانع مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، ويحافظ على البيئة.

وبين فؤاد أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة سوف تزود شركة فجر الأردنية المصرية مصنع الفوسفات بمدينة العقبة بحوالي ١٣٧٠ مليون قدم مكعب/ سنويا ، وبالرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا ولدعم هذه الصناعة الوطنية قامت شركة فجر بالتعاون مع المقاول الرئيسي للمشروع (شركة غاز مصر) بدراسة وتقديم كافة الخيارات المتاحة للحد من تأثير جائحة كورونا على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع لما له من مردود اقتصادي وبيئي على المصنع، حيث قامت شركة فجر بالانتهاء من تنفيذ مشروع تزويد المجمع الصناعي للفوسفات في العقبة وجاهزيته لاستقبال الغاز الطبيعي بدءاً من 1/1/2021 وبموعد يسبق التاريخ التعاقدي ب 9 أشهر.