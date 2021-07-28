الفوسفات تبحث تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر مع شركة بريطانية

العقبة- بحثت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة Solar Water Plc البريطانية، خلال اجتماع تنسيقي في المجمع الصناعي بالعقبة اليوم الأربعاء، الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر؛ يهدف الى تزويد المجمع الصناعي التابع للفوسفات باحتياجاته من المياه الصناعية للغايات

الإنتاجية.

وبحث الجانبان بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد ونظيره في الشركة البريطانية ديفيد ريفالي، والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الإستثمارات الحكومية خيري عمرو، تفاصيل المشروع الذي سيزود المجمع الصناعي بنحو 4 ملايين متر مكعب من المياه الصناعية سنويا.

وأكد الدكتور الذنيبات أهمية هذا المشروع الحيوي للشركة والمجمع الصناعي، من خلال مساهمته في تخفيض كلف الإنتاج في المجمع، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة بعد تدريبهم من قِبل الشركة البريطانية على أعمال التشغيل والصيانة.

وقال إن ألكلفة الإجمالية للمشروع، الذي سيعتمد على الطاقة الشمسية، تبلغ نحو 100 مليون دولار أمريكي، وسيتم إنجازه على مبدأ BOT ولمدة خمسة وعشرون عاماً.

وبين الدكتور الذنيبات، أن المشروع سيقوم على استخدام تكنولوجيا تعد الأولى من نوعها في العالم لإنتاج المياه الصناعية، فيما سيتم تسويق الأملاح الثانوية الناتجة الى الخارج، متوقعا بدء العمل بالأعمال المدنية للمشروع نهاية العام الحالي، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع في الربع الأول من العام 2023.

وحضر الاجتماع الخبير الدولي في مجال هندسة المياه وعميد البحث في الجامعة الأردنية الدكتور رضوان الوشاح، ومسؤول العمليات الإنتاجية في الشركة البريطانية جاي ريفالي.

من جانب آخر، اطلع الدكتور الذنيبات، يرافقه عدد من الخبراء والمختصين، على تلال الفوسفوجيبسوم في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وذلك في إطار ورشة العمل التي نظمتها الشركة أمس

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