“الفوسفات” تسخر إمكانياتها للمساعدة في الظروف الجوية الطارئة

عمان-الغد- وضعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، امكانياتها في مواقع عمل الشركة المختلفة تحت تصرف الحكام الإداريين في محافظات المملكة للاستعانة بها طيلة موسم الشتاء، والظروف الجوية الطارئة.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، انه تم الايعاز لمديري المناجم ومواقع عمل الشركة في مختلف مناطق المملكة، وبخاصة في مناطق الشيدية والابيض والحسا والعقبة بالإضافة الى منطقة الرصيفة، للتنسيق مع الحكام الإداريين لتحريك اليات ومعدات الشركة حسب الطلب والحاجة، للمساهمة في خدمة المجتمعات المحلية وضمان استدامة الخدمات والمرافق العامة.

وبين الدكتور الذنيبات، ان هذا الإجراء يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، ومساهمة منها في الجهود الوطنية خلال الحالات الطارئة بما في ذلك الظروف الجوية السائدة.