الفوسفات تشتري كامل حصص ميتسوبيشي في شركة الأسمدة اليابانية الأردنية

عمان- الغد- وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الثلاثاء، اتفاقية اشترت بموجبها كامل حصص شركة ميتسوبيشي اليابانية في شركة الأسمدة اليابانية الأردنية والبالغة مليون و 672 الف و 800 حصة، تشكل 10 بالمئة من رأسمال الشركة.

جاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، مع مدير عام مكتب عمان الإقليمي لشركة ميتسوبيشي اليابانية تاكاهيكو نيشيتاني، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات المهندس عبد الوهاب الرواد.

ويسهم توقيع الاتفاقية في رفع حصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في شركة الأسمدة اليابانية الأردنية إلى 80 بالمئة.

وتختص شركة الأسمدة اليابانية الأردنية، التي تأسست عام 1992، في إنتاج العديد من انواع الأسمدة المركبة و هي (DAP,MAP, NPS ,NPK).

ويمتاز إنتاج الشركة بجودته العالية وزيادة الطلب عليه نظرا لحصوله على العديد من الشهادات العالمية التي تؤهل هذه المنتجات للدخول للأسواق العالمية المختلفة