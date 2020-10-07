الفوسفات تعلن عن 16 منحة دراسية لأبناء البادية الجنوبية لدراسة تخصصات فنية محددة

عمان- الغد – أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية عن تقديم 16 منحة دراسية كاملة لأبناء البادية الجنوبية في الكليات الجامعية المتوسطة في اقليم الجنوب للعام الدراسي الحالي 2021/2020.

وجاء قرار الموافقة بناء على توصيات اللجنة المشكلة لهذه الغاية وبموجب آليات الاختيار والأسس والشروط المعتمدة للحصول على هذه المنح.

وتأتي هذه المنح، بحسب رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، وترجمة لمفهوم الشراكة الاجتماعية مع المجتمعات المحلية، وحرصها على دعم هذه المجتمعات وتحديداً البادية الجنوبية لتأهيل وتدريب أكبر عدد ممكن من أبناء هذه المنطقة ضمن، الإمكانات المتاحة، مؤكدا أن الشركة ستستمر في تقديم هذه المنح لأبناء منطقة البادية الجنوبية لسنوات قادمة.

وقال الدكتور الذنيبات، ان الشركة ستتكفل بموجب هذه المنح برسوم الدراسة، وفق الشروط الخاصة بهذه المنح، التي تشمل خمسة تخصصات هي: الهندسة الميكانيكية، والكيماوية، والكهربائية، وهندسة التعدين، والمساحة، وتهدف الى تأهيل أبناء البادية الجنوبية المقيمين فيها وتدريبهم على تخصصات حرفية ومهنية لا تتوافر لديهم، ما يسهم في ايجاد أيدي عاملة مؤهلة فنياً لتوسيع فرص العمل لديهم وتمكينهم من المنافسة في السوق المحلي والخارجي.

ودعت الشركة المستفيدين من هذه المنح، ضرورة استكمال الاوراق اللازمة التي تثبت انهم من القاطنين في مناطق البادية الجنوبية، من المقبولين وما زالوا على مقاعد الدراسة في الكليات الجامعية في الاقليم، ولم يحصلوا على منح من أي جهة اخرى.

وكانت الشركة قد شكلت لجنة لهذه الغاية من العاملين فيها وممثلين عن أبناء البادية الجنوبية لاختيار المتقدمين على أسس من الموضوعية وعدالة التوزيع بين أبناء هذه المنطقة.