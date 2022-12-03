الفوسفات تنعى والدة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد

إيمانا بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وادارتها التنفيذية والعاملون فيها، والدة زميلهم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد

التي انتقلت الى رحمة الله صباح اليوم.

ويتقدمون من أهلها وذويها وعموم آل الرواد الكرام، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة متضرعين إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته ويلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا اليه راجعون