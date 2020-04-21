الفوسفات تواصل عمليات التعقيم للدوائر الرسمية في العقبة

الغد– واصلت شركة مناجم الفوسفات الاردنية من خلال فرق الصحة والسلامة العامة في المجمع الصناعي في العقبة، عمليات التعقيم الشاملة التي بدأتها الاسبوع الحالي لعدد من الدوائر الحكومية والمرافق العامة في المدنية.

وشملت عمليات التعقيم اليوم الثلاثاء، مبنى ومكاتب مديريات التنمية الاجتماعية،

و الضمان الاجتماعي، وتسجيل الاراضي، بعد ان عقمت الفرق خلال اليومين الماضيين مباني ومرافق

محكمة بداية العقبة، والادعاء العام والمحكمة الشرعية، وزودتها بالمعقمات والقفازات.

و قال رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، ان الشركة وضعت كافة امكانياتها في المجمع الصناعي، في خدمة المحافظة والمواطنين فيها، وبما يعكس التعاون بين جميع المؤسسات الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

وبين ان عمليات التعقيم التي تجريها فرق الشركة ستستمر في العقبة وفق طلب وتوجيه سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والأجهزة المعنية، مبينا ان عمليات التعقيم جاءت في اطار المسؤولية الوطنية للشركة، ومساهمتها في دعم الجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا ومنع انتشاره وحفاظا على سلامة المواطنين.

يذكر ان شركة مناجم الفوسفات الاردنية ساهمت ايضا في دعم صندوق التكافل في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بمبلغ 15 الف دينار مساهمة منها في تحقيق أهدافه.