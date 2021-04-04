الفوسفات: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % على المساهمين

عمان- الغد- أفصحت شركة مناجم الفوسفات الأردنية على بورصة عمان عن قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ في جلسته التي عقدها بتاريخ 30 /3 /2021، بالموافقة على التوصية للهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 82.5 مليون دينار.

ووجه عدد من المساهمين، بعد إطلاعهم على الإفصاحات الأخيرة لشركة مناجم الفوسفات و النتائج المالية للشركة، والتوصية بتوزيع الأرباح النقدية، رسالة عبروا خلالها عن شكرهم و تقديرهم لرئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعاملين في الشركة، مثمنين جهودهم المتميزة التي أفرزت تلك النتائج.