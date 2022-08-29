الفوسفات: عطاء بقيمة 40 مليون دولار لبناء خزانات جديدة للأمونيا (Double Wall, Double Integrity)

الفوسفات: العطاء الجديد يهدف إلى مزيد من الأمان وتعزيز متطلبات السلامة العامة في المجمع الصناعي

الفوسفات: تسريع العمل في إنشاء مركز الإسعاف المتطور لخدمة المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة

قرر مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية خلال الاجتماع الذي عقده اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد الذنيبات، البدء بإعداد الوثائق اللازمة لطرح عطاء تنفيذ خزانات الأمونيا (Double Wall),( Double Integrity) لمزيد من الأمان في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وتوفير اعلى متطلبات السلامة العامة في هذا المجال ووفق المعايير الدولية الفضلى (Best Practice).

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، ان المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 40 مليون دولار، سينفذ خلال عامين.

وطلب الدكتور الذنيبات من الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، عقد لقاءات مع الفنيين والمختصين المحليين، والعمل على استقدام أحد الخبراء المعنيين من الخارج لدى احدى الشركات المتخصصة لإعداد المواصفات الفنية اللازمة لمثل هذا النوع من الخزانات ودراسة إمكانية تحويل خزانات الأمونيا الحالية إلى خزانات حامض فوسفوريك لتمكين الشركة من زيادة تخزين حامض الفوسفوريك لمواجهة التوسع الذي سيحصل في الإنتاج بهدف زيادة المبيعات الخارجية من الحامض وفق ما قرره مجلس الإدارة.

وأكد الدكتور الذنيبات أهمية هذا المشروع، الذي يأتي في إطار جهود مجلس الادارة لتطوير وتحديث مواقع العمل، وتوفير اعلى متطلبات السلامة العامة المتبعة في هذا المجال، وبخاصة في المجمع الصناعي.

كما طلب رئيس المجلس الدكتور الذنيبات، من الرئيس التنفيذي للشركة، الاسراع في إنشاء مركز الإسعاف المتطور وتجهيزه بكل المستلزمات ووسائل الاسعاف، الذي أقر مجلس إدارة الشركة في وقت سابق إستحداثه في المجمع الصناعي على نفقة الشركة، من خلال مديرية الخدمات الطبية في الشركة والتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية، ووضعه في خدمة المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة، بعد تزويده بكافة التجهيزات اللازمة.

من جانبه، أكد المهندس الرواد، أهمية المشروع الجديد في المجمع الصناعي في العقبة، مبينا ان المشاريع الجديدة في المجمع، ستسهم في تعزيز اجراءات السلامة العامة في مرافق المجمع، والحفاظ على سلامة العاملين، وضمان سير العمل فيه على أكمل وجه.