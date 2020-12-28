الفوسفات: فوز الشركة الهندية الأردنية للكيماويات بالميدالية الذهبية من منظمة الأسمدة العالمية (IFA)

عمان – الغد – حصلت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، على الميدالية الذهبية لسنة 2020 من منظمة الأسمدة العالمية (IFA)، في مجال السلامة والصحة المهنية وإدارة البيئة.

وتعتبر الجائزة، التي اطلقت بمبادرة من المنظمة عام 2019، من أرفع الجوائز التي تهدف إلى تكريم الاعضاء الفائزين والمتميزين في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وادارة مصادر الطاقة واستدامتها و تقليل انبعاث الغازات الدفيئة.

واعربت الشركة في بيان صحفي، عن تقديرها لجهود العاملين فيها لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، والذي جاء نتيجة لالتزامهم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والادارة البيئية، والمساهمة في استدامة العمل وفق أعلى المعايير المعتمدة.

يذكر أن 7 شركات من أصل 442 عضو مسجل في المنظمة للعام 2020، صنفت كأفضل شركات عالمية في الإدارة الصناعية لالتزامها وتطبيقها للمعايير الدولية في هذه المجالات.