الفوسفات في المركز 82 بين الشركات الأكثر قيمة وربحية في الشرق الأوسط

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، أن الإجراءات العديدة التي اتخذتها الشركة، كان لها الأثر الكبير في النقلة النوعية التي تشهدها على صعيد الإنتاج والمبيعات والأرباح، والتي تجاوزت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 600 مليون دينار.

جاء ذلك خلال لقائه الهيئة العامة لنقابة العاملين بالمناجم والتعدين والأسمنت، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي المهندس عبد الوهاب الرواد ورئيس النقابة خالد الفناطسة ورئيس الاتحاد العام لعمال الأردن مازن المعايطة، وأعضاء مجلس النقابة واللجان النقابية.

وأشار الدكتور الذنيبات إلى أن الشركة وبفضل الإنجازات والنتائج التي تواصل تحقيقها، حلت بالمركز الـ 82 بين الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي تضاعفت فيه القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 4.5 مليار دولار.

وقال إن الارتقاء بالعمل وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، والاستمرار في ضبط النفقات، والانتقال نحو الصناعات التحويلية، والبحث عن أسواق وشراكات جديدة، تقع جميعها على سلم اهتمامات وأولويات مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

وعزا الذنيبات الإنجازات النوعية التي حققتها الشركة إلى تعاون العاملين في الميدان، وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، والعمل بروح الفريق الواحد وفي إطار من المسؤولية، إلى جانب إجراءات أخرى منها: ضبط النفقات، وخفض تكاليف التعدين، وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى الخطط والمشاريع المستقبلية التي ستنفذها الشركة.

وعرض الذنيبات، خلال اللقاء، للمساهمات الكبيرة للشركة في إطار المسؤولية المجتمعية لهذا العام، والتي شملت مختلف مناطق عملها خاصة في إقليم الجنوب، من خلال دعم بلديات: معان، والحسا، والحسينية، والجفر، والسلطاني، والطفيلة والهاشمية، واربد والكرك، والرصيفة إلى جانب المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات، والأندية والجمعيات الخيرية والمراكز الشبابية، والدفاع المدني، إضافة إلى إنشاء مراكز صحية متقدمة في الشيدية والمنطقة الصناعية في العقبة.

وقال إن مجلس إدارة الشركة عمل على تعزيز مفهوم المؤسسية في العمل، والمكاشفة والشفافية في كل الإجراءات التي اتخذتها الشركة، إلى جانب العمل مع الإدارة التنفيذية بروح الفريق الواحد، ودعم جهود العاملين في الميدان.

وثمن الدكتور الذنيبات، جهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ورئيس وأعضاء النقابة العامة للمناجم والتعدين وجميع العاملين في مواقع الشركة المختلفة والشركات التابعة والحليفة، والتي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات، مؤكدا في هذا الإطار أهمية العلاقة بين الشركة والنقابة، وتكامليتها خدمة لمصلحة العمل، وحرصا على استمرارها وديمومتها .

وعرض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، بدوره، لخطط وبرامج ومشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، وإنشاء العديد من المصانع الجديدة بالتعاون مع عدد من الشركاء من داخل الأردن وخارجها.

وقال إن الشركة مستمرة في مشاريعها وخططها الاستراتيجية؛ بما يضمن مواصلة التقدم والبناء ومراكمة الإنجاز وصولا إلى مزيد من الإنجازات والنتائج، من خلال عقد الاتفاقيات الاستراتيجية مع الشركاء والمستثمرين الجدد؛ لضمان زيادة الحصة السوقية للفوسفات، واستخدام أحدث الطرق العالمية في تحسين وتطوير وتنويع الإنتاج.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة إلى أن ما حققته الشركة يعزز مكانتها وحضورها على المستويين المحلي والخارجي، وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ويسهم في فتح أفاق جديده لها تمكنها من تحقيق أهدافها وخططها التوسعية،وكذلك مزيدا من الأمن الوظيفي للعاملين، داعيا جميع العاملين إلى الاستمرار في هذه الوتيرة من العمل، لتبقى شركة مناجم الفوسفات كما هي في صدارة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.

وأكد حرص النقابة الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، والإبقاء على قنوات الحوار الهادف والإيجابي بين جميع الأطراف، مثمنا لإدارة الشركة عقد هذه اللقاءات الهادفة مع النقابة.

وأشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بدوره، بإنجازات شركة مناجم الفوسفات، والمتمثلة في الأرباح القياسية التي حققتها لنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال إن الإنجازات النوعية، جاءت نتيجة لجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة لخدمة الأردن والاقتصاد الوطني، والعلاقة المتميزة مع النقابة و العاملين والمبنية على الاحترام المتبادل وتقدير الإنجاز.

وعبر عدد من النقابيين الممثلين للهيئة العامة للنقابة ومجلس إدارتها، خلال اللقاء، عن اعتزازهم بما حققته شركة مناجم الفوسفات الأردنية من إنجازات، مشيدين بإدارة الشركة وحرصها على الارتقاء بالشركة وتحسين أدائها.

كما عبروا عن تقديرهم للجهود التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة الشركة و الإدارة التنفيذية، لتعزيز واقع الشركة، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة انعكست بشكل كبير على واقع عملها، وأوضاع العاملين فيها.