الفوسفات: ما ورد على لسان النائب كريشان تحت قبة البرلمان عار عن الصحة وجانب الصواب

نفى الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، ما ورد على لسان النائب الدكتور تيسير كريشان خلال جلسة مجلس النواب اليوم، حول قيام الشركة بفصل عدد من الموظفين فيها للأسباب التي ذكرها النائب او غيرها.

وقال المهندس الرواد، ان ما أورده النائب كريشان عار عن الصحة وجانب الصواب، مؤكدا ان المجموعة التي تحدث عنها النائب كريشان ليست من العاملين في الشركة، وانما متدربين انتهت الفترة المقررة لتدريبهم.

وأكد المهندس الرواد، أن مسؤولية التعيين والفصل في شركة مناجم الفوسفات ليست من صلاحيات رئيس مجلس الادارة، وإنما من صلاحيات الرئيس التنفيذي للشركة.

وأشار المهندس الرواد، الى أنه سبق وان تقدم النائب بمطالبات مخالفة للانظمة المعمول بها في الشركة، وتم الاعتذارعنها.

وأوضح أن الشركة، وفي اطار جهودها للمساهمة في الحد من البطالة وضمن برنامج تدريبي، عملت خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، على تعيين نحو 300 مهندس وفني دبلوم كليات مجتمع من التخصصات الفنية المطلوبة للشركة