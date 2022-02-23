الفوسفات والتراد كيب العالمية توقعان اتفاقية لصيانة خزان الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة

وقعت شركتا مناجم الفوسفات الأردنية، والتراد كيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، إتفاقية بقيمة 2 مليون دولار، لصيانة وإعادة تأهيل خزان الأمونيا الثانوي في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد، وممثل شركة التراد كيب باول تايلور.

وبموجب الاتفاقية، سيتم انجاز كافة اعمال الصيانة والتاهيل المطلوبة حسب المعايير العالمية(API) المعتمدة بهذا الخصوص، ووفق أعلى معايير السلامة العامة لإعادة تأهيل مثل هذا النوع من الخزانات؛ وبما يضمن سلامة عملها مدة زمنية لا تقل عن عشرة سنوات قادمة.

واكد المهندس الرواد، حرص شركة مناجم الفوسفات الأردنية وإدارتها، على الإهتمام بالجانب البيئي واعتماد أعلى معايير السلامة الصناعية، من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة الخاصة بالبيئة والصحة المهنية، بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة دوليا للمحافظة على عناصر البيئة المختلفة داخل مواقع الشركة وفي المناطق المحيطة بها.

وقال ان حماية البيئة والحفاظ عليها، تعد من ألاهداف المهمة التي تسعى الشركة الى تحقيقها وفق المعايير المحلية والعالمية، مؤكدا ان الشركة تسعى باستمرار إلى استثمار كل ما توصل اليه العالم من تطور تكنولوجي في الحفاظ على سلامة البيئة.

بدوره، أكد تايلور كفاءة شركة التراد كيب في مجال الصيانة الصناعية، وما تتمتع به من خبرة كبيرة على الصعيد العالمي في هذا المجال.

وقال إن الشركة تمتلك القدرة الكافية واللازمة لاتمام جميع الأعمال المطلوبة بموجب الاتفاقية وفق أعلى المواصفات العالمية المتبعة في هذا المجال.