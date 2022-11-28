شركات وأعمال

“الفوسفات”: 250 ألف دينار لدعم إنشاء مركز للسكري والغدد الصم والوراثة في الكرك

8:07 م2022-11-28
مبنى شركة مناجم الفوسفات الأردنية-(من المصدر)

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قدمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية تبرعا بقيمة 250 الف دينار؛ للبدء بانشاء المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة في محافظة الكرك/جامعة مؤتة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، إن التبرع يهدف الى مساعدة المركز الوطني الأم في جهوده الرامية للتوسع في خدمة الوقاية والعلاج، وإنشاء مراكز متخصصة في اقاليم المملكة، والتسهيل على المواطنين في إقليم الجنوب للحصول على الخدمات الطبية المتقدمة والمتخصصة في هذا المجال.

وأكد الدكتور الذنيبات حرص شركة مناجم الفوسفات الاردنية، في إطار المسؤولية الاجتماعية، على المساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

8:07 م2022-11-28
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