“الفيديو” يستحوذ على 52 % من استخدام الإنترنت في الأردن

إبراهيم المبيضين

عمان- مع استمرار حالة حظر التجول في ظل الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة وبقاء الناس فترات طويلة في منازلهم، اشتدت أهمية خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت عريض النطاق كوسيلة أساسية للتواصل وتطبيق مفاهيم العمل والتعلم عن بعد، ما أدى إلى زيادة حركة الإنترنت خلال فترة الازمة بنسب كبيرة تراوحت بين 60 % الى 80 % مقارنة بالأيام الأخرى وفقا لمسؤولين في قطاع الاتصالات.

وتظهر آخر البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الإتصالات أن “الفيديو” والخدمات المرئية بمختلف تطبيقاتها ومنصاتها قد استحوذت على حصة الاسد من حركة البيانات خلال فترة الاسابيع الثلاثة الماضية، مع اهتمام الناس بمتابعة أخبار وتطورات انتشار فيروس الكورونا والإجراءات المتخذة في مواجهته.

وذكرت البيانات الصادرة مؤخرا عن هيئة الاتصالات أن خدمات الفيديو وتطبيقات التواصل الاجتماعي للتدفق المرئي مثل فيسبوك فيديو واليوتيوب والتيك توك استحوذت على نسبة 52 % من مجموع تدفق البيانات خلال فترة الازمة.

كما أظهرت البيانات زيادة استخدام تطبيقات التراسل واتساب وتطبيق انستجرام بنسبة 40 % مع زيادة اهتمام الناس بمتابعة الاخبار والمحتوى والصور المتعلقة بتطورات انتشار فيروس الكورونا.

وعلى صعيد متصل أكد مسؤولون في القطاع زيادة اهتمام الناس واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا شبكة فيسبوك الاجتماعية الأكثر شعبية في الأردن، لمتابعة اخبار وتطورات المرض، وهي الشبكة التي يستخدمها في الاردن قرابة 6 ملايين مستخدم، فيما جاءت شبكة تويتر في المرتبة الثانية بالنسبة للاستخدام مع ما تقدمه هذه الشبكة من امكانيات لمتابعة آخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية المتعلقة بمرض

الكورونا.

إلى ذلك، أظهرت بيانات هيئة الاتصالات ايضا زيادة حركة البيانات اليومية بمقدار (1260) تيرابايت أي بنسبة (31 %) على الشبكات الخلوية الخاصة بالجيل الرابع لوحدها، كما وتراوح تحسن معدل الزيادة في سرعات التنزيل ما بين 36 % و73 % ما بين الشركات الخلوية، مما يدل على جاهزية البنية التحتية في المملكة لمنظومة الاتصالات والقدرة على المحافظة على ديمومتها وتحت أي ضغوطات أو ظروف غير متوقعة.

وأظهرت التقارير والبيانات الفنية الصادرة مؤخرا عن الهيئة تحسناً ملحوظاً في أداء وجودة الشبكات الخلوية المرخصة وبشهادة كبرى شركات مزودي انظمة الاتصالات العالمية، وتأتي تلك النتائج نتيجة قيام الهيئة بعدة اجراءات استباقية لضمان ديمومة عمل الشبكات الخلوية على أكمل وجه خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

وبلغ عدد اشتراكات الإنترنت في سوق الاتصالات المحلية وبمختلف تقنياتها في نهاية الربع الثالث من العام 2019 حوالي 8.52 مليون اشتراك معظمها لتقنية الإنترنت المتنقل عريض النطاق” الموبايل برودباند”.