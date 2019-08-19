الفيش يقود ساو باولو للفوز في مباراته الاولى بعد عودته الى البرازيل

ساو باولو – قاد البرازيلي المخضرم داني الفيش فريقه الجديد ساو باولو للفوز على سيارا بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وخاض ألفيش (36 عاما) العائد الى بلاده للمرة الاولى منذ موسم 2001-2002 حين كان لاعبا في صفوف باهيا، المباراة في خط الوسط رغم أنه اشتهر بلعبه في مركز الظهير الايمن مسجلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وكان الظهير الايمن قد عاد الى بلاد “السامبا” من بوابة ساو باولو في آب (أغسطس) الحالي بموجب عقد لمدة 3 مواسم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي لعب معه لموسمين.

Dani Alves made his debut for @SaoPauloFC. Of course he scored the only goal of the game. #DaniAlves #saopaulo pic.twitter.com/SA1uluAjEx — DSG (@DSportsGroup) August 19, 2019

وأمضى ألفيش 17 موسما في أوروبا تنقل خلالها من اشبيليه الاسباني الى مواطنه برشلونة ومن ثم الى يوفنتوس الايطالي، قبل أن يختتم مسيرته الحافلة بالالقاب في القارة العجوز مع النادي الباريسي.

وحقق ألفيش في أوروبا 36 لقبًا منها 9 ألقاب في الدوريات المحلية، 6 منها مع النادي الكاتالوني، وواحد مع يوفنتوس و2 مع نادي العاصمة الفرنسية.

ونجح البرازيلي الدولي في تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا مع “برشا” في 3 مناسبات أعوام 2009، 2011 و2015، الى لقبين في الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” مع اشبيليه عامي 2006 و2007. كما احرز مع منتخب بلاده لقب كوبا أميركا في مناسبتين، آخرها في تموز (يوليو) الماضي، حين اختير أفضل لاعب في البطولة بعدما قاد منتخب السامبا للفوز على البيرو في النهائي الذي أقيم على ملعب “ماراكانا” الشهير في ريو دي جانيرو.

ودعم ساو باولو، بطل البرازيل 6 مرات آخرها عام 2008، صفوفه بعدة لاعبين منهم المدافع الاسباني خوان فران بعد انتهاء عقده مع اتلتيكو مدريد الاسباني. (أ ف ب)