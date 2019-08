الفيش يقود ساو باولو للفوز في مباراته الاولى بعد عودته الى البرازيل

ساو باولو – قاد البرازيلي المخضرم داني الفيش فريقه الجديد ساو باولو للفوز على سيارا بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وخاض ألفيش (36 عاما) العائد الى بلاده للمرة الاولى منذ موسم 2001-2002 حين كان لاعبا في صفوف باهيا، المباراة في خط الوسط رغم أنه اشتهر بلعبه في مركز الظهير الايمن مسجلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وكان الظهير الايمن قد عاد الى بلاد “السامبا” من بوابة ساو باولو في آب (أغسطس) الحالي بموجب عقد لمدة 3 مواسم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي لعب معه لموسمين.

Dani Alves made his debut for @SaoPauloFC. Of course he scored the only goal of the game. #DaniAlves #saopaulo pic.twitter.com/SA1uluAjEx

— DSG (@DSportsGroup) August 19, 2019