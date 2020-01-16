“الفيصلاوية” يستعدون لمعسكر العقبة ولوكاس يلتحق.. “الوحداتية” يلتقون بني ياس اليوم

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لوكاس يلتحق والفيصلي يعسكر في العقبة

ينتظر أن يكون المحترف البولندي لوكاس، وصل إلى عمان أمس، لاستكمال المفاوضات مع النادي الفيصلي، تمهيدا للاحتراف في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الكروي المقبل. وأكد مسؤول التعاقدات في الفيصلي سامر الحوراني، أن اتفاقا مبدئيا جرى مع لوكاس، ليكون المحترف الرابع في الفريق، لافتا إلى أن الإدارة واللاعب سيضعان الرتوش الأخيرة على الاتفاق تمهيدا لحسم موضوع التعاقد مع المحترف البولندي.

ولفت الحوراني، إلى أن الفيصلي يتجه للاحتفاظ بالمحترفين الثلاثة، رغم الانضمام المتوقع للوكاس، بحيث يتم الاستفادة من تعليمات المحترف الآسيوي الرابع. وأبدى الحوراني استغرابه من الهجوم على المحترفين العراقي فرحان شكور والعاجي زاكر، مؤكدا أنهما يتمتعان بمستويات فنية جيدة، ولكنهما لم يصلا إلى مرحلة الجاهزية، لافتا إلى أن زاكر لم يلعب منذ 3 أشهر، بسبب توقف الدوري العراقي. إلى ذلك، أكد الحوراني أن الفريق سيقيم معسكرا تدريبيا في العقبة قريبا؛ حيث تم اقتراح إقامة المعسكر خلال الفترة من 20 إلى 26 الشهر الحالي.

ووعد الحوراني الجماهير بأن يظهر الفيصلي بشكل متميز خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تكتمل جاهزية اللاعبين.

الترك يبدأ رحلة البحث عن محترف بديل لباتريك

بدأ المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم عيسى الترك، رحلة البحث عن محترف أجنبي مهاجم، لتعزيز صفوف الفريق خلال المنافسات الرسمية المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار سعي الرمثا لتعزيز خط الهجوم بمحترف أجنبي متميز، لا سيما وأن هناك حالة من عدم الرضا عن المحترف النيجيري باتريك الذي سبق وأن تعاقدت معه الإدارة.

ووفق المعلومات، فإن الترك أبدى عدم رضاه عن مستوى باتريك، ما دفعه للتشاور مع الإدارة بشأن البحث عن مهاجم بديل؛ حيث حصل على الضوء الأخضر بالبحث عن محترف أفضل. وتشاورت الإدارة مع المدرب في عدد من السير الذاتية لمحترفين أجانب، كما بدأ الترك بمشاهدة “فيديوهات” لمحترفين، في انتظار انتقاء المحترف القادر على إثراء الفريق الذي يحتاج إلى مهاجم قادر على ترجمة تفوق الفريق في جميع الخطوط.

الوحدات يلتقي بني ياس اليوم

يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم، مع نظيره بني ياس الإماراتي، عند الساعة الثالثة من مساء اليوم بتوقيت الأردن، في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه الوحدات، استعدادا للمنافسات المحلية.

وتقام المباراة على ملعب النادي الأهلي بدبي؛ حيث يتوقع أن تحظى بحضور كبير من أبناء الجالية الأردنية في الإمارات. ويواصل الوحدات معسكره التدريبي “النموذجي”، الحافل بالمباريات الودية؛ حيث سبق وأن خاض الفريق حتى الآن 3 مباريات، حقق الفوز فيها جميعا.

إلى ذلك، يواصل الفريق تلقي الدعوات لحفلات تكريم، من قبل العديد من الشخصيات الأردنية في الإمارات، كما تسلم اللاعبون مكافأة مالية من شخصية أردنية.

لاعبو العقبة يبدؤون معسكر العقبة ويلتقون الحسين مرتين

بدأ لاعبو فريق شباب العقبة لكرة القدم، اعتبارا من أمس، معسكرا تدريبيا في مدينة العقبة، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2020 الذي يبدأ يوم 28 الحالي، بإقامة بطولة درع الاتحاد.

وتوجه لاعبو العقبة صباح أمس، من مدينة الزرقاء إلى العقبة، لبدء المعسكر الذي يتخلله إجراء مباراتين وديتين مع فريق الحسين إربد، الذي يقيم حاليا معسكرا في ثغر الأردن الباسم. العقبة أيضا، وخلال المعسكر، يتوقع أن يعلن التعاقد مع المحترف البرازيلي أوتيمار، الذي خضع لفترة اختبار نجح في اجتيازها بنجاح، خاصة في المباريات الودية التي سجل فيها جميعا، ما دفع الجهاز الفني للتنسيب بضمه في انتظار قرار الإدارة.

إلى ذلك، يواصل لاعبو الحسين إربد تدريباتهم في العقبة، وسط أجواء إيجابية، رغم ارتفاع الحمل التدريبي بإشراف الجهاز الفني الذي يقوده عثمان الحسنات بمشاركة أمجد الشعيبي وزياد نمراوي.

وتشهد تدريبات الحسين في العقبة، حضورا لرابطة مشجعي النادي المتحمسين لفريق قادر على تقديم مستويات جيدة بالمنافسات المحلية.

الصيفي ينتظر رد “الفيفا”

ينتظر المحترف الأردني في فريق القادسية الكويتي لكرة القدم عدي الصيفي، رد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بشأن الشكوى التي سبق وأن تقدم بها ضد ناديه السابق السالمية الكويتي، للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة منذ فترة طويلة.

وأوضح اللاعب المحترف، أنه بانتظار الرد المتوقع أن يأتي قريبا، لافتا إلى أن الشكوى جاءت بعد استنفاد جميع الخيارات، مؤكدا اعتزازه بالفترة التي لعبها في السالمية، ومجددا فخره بالانتقال للعب في فريق القادسية.

“سحاب” يواصل البحث عن محترفين في الارتكاز والهجوم

يواصل فريق سحاب لكرة القدم، البحث عن محترفين أجنبيين، لتعزيز صفوف الفريق استعدادا لمنافسات أندية المحترفين. سحاب الذي أعلن تعاقده مع المحترف الكوراتي سبستيان، بدأ في اختبار محترفين اثنين من غانا، للوقوف على إمكانية احترافهما، إلى جانب وجود مفاوضات مع محترفين آخرين.

وأكد سحاب، أن الإدارة تنتظر تقرير الجهاز الفني بشأن المحترفين الغانيين، قبل الانتقال إلى مفاوضات مع محترفين آخرين، في حال لم ينجح لاعبا غانا في الاختبارات. يشار إلى أن فريق سحاب لم يتمكن في الفترة الماضية من إجراء معسكر تدريبي خارجي أو داخلي، بسبب التزام عدد من لاعبيه في المشاركة مع فرق مؤسساتهم في بطولات محلية.