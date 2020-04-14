الفيصلي: الأولوية لمكافحة “كورونا” وسنفاوض اللاعبين على استحقاقاتهم

عمان – أكد النادي الفيصلي أنه لم يبحث مع لاعبيه حتى الآن توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بشأن مفاوضة اللاعبين لتخفيض مستحقاتهم بسبب توقف الأنشطة نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن التفاصيل المالية بينه وبين لاعبيه لا تشكل له إشكالا في ظل التفاهم الدائم بين الطرفين، وأن أولويته الآن تتمثل بالمشاركة في الجهود الوطنية لكبح جماح انتشار الفيروس.

وعبر النادي الفيصلي، على لسان عضو الإدارة وأمين الصندوق سامر الحوراني، عن فخر النادي كما هو كل الأردنيين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والقوات المسلحة الأردنية والقوات الأمنية، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لمكافحة الفيروس المستجد، ما جعل الأردن محط إشادة الدول العربية والأجنبية هذا المجال.

ولفت الحوراني إلى أن اتحاد كرة القدم، وبناء على طلب من الاتحاد الدولي، أرسل كتابا رسميا إلى أندية المحترفين للبدء في مفاوضات لتخفيض مستحقات اللاعبين الشهرية، لافتا إلى أن الفيصلي سيبدأ لاحقا بتطبيق هذه الخطوة، بعد أن يطمئن على زوال كورونا.

واعتبر أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح للخلاص من هذا الوباء، مطالبا الجميع بالالتزام بالتعليمات الحكومية، لاختصار الوقت للوصول إلى حياة طبيعية.