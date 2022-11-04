الفيصلي بطلا لدوري المحترفين

عمان- توج فريق الفيصلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بطلا لدوري المحترفين لموسم 2022، للمرة الـ35 في تاريخه.

وتوج الفيصلي بلقب البطولة بعد تغلبه على الجزيرة في المباراة التي اقيمت على ستاد الامير محمد بالزرقاء، باربعة اهداف دون رد، سجلهم سالم العجالين وامين الشناينة ويوسف الرواشدة، وحاتم الروشدي.

ونجح الفيصلي بالظفر باللقب بعد ان جمع على مدار الموسم الكروي الحالي 51 نقطة.

ومن على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة نجح الوحدات بتثبيت نفسه في وصافة الدوري بـ50 نقطة بفارق الاهداف عن الحسين اربد، بعد فوزه على مغير السرحان بهدف دون رد سجله مهند ابو طه، في حين جاء الحسين اربد ثالثا بعد فوزه اليوم على سحاب في المباراة التي اقيمت على ستاد الحسن في اربد، بهدف دون رد سجله محمد موالي.

وفي المباراة الرابعة التي جرت على ستاد الامير حسين بالسلط، هبط فريق الصريح الى دوري الدرجة الاولى رفقة الجزيرة، بعد خسارته بهدف دون رد امام معان.

يذكر ان لاعب الفيصلي امين الشناينة تصدر قائمة هدافي الدوري ب9 اهداف. -(بترا)