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الفيصلي بطلا لكأس الأردن – صور

منذ 57 دقيقة
جانب من مباراة الفيصلي والرمثا -(تصوير: أمجد الطويل)

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عمان-الغد- أحرز فريق الفيصلي لقب بطولة كأس الأردن لكرة القدم 2018-2019 بعد تغلبه على الرمثا 2-0، في المشهد الختامي لبطولة الكأس، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، في ختام الموسم الكروي للعام الحالي، ليكون اللقب العشرين للنادي الفيصلي، فيما فشل الرمثا في تسجيل الحضور الثالث في تاريخ اللقب، ليضيف الفيصلي لقب الكأس الى لقب الدوري.

وفي نهاية المباراة قام مندوب شركة زياد المناصير؛ ياسر العبداللات بحضور نائب سمو رئيس اتحاد كرة القدم مصطفى الطباع وامين عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس النادي الفيصلي بكر العدوان بتسليم الميداليات الفضية لفريق الرمثا، وتسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق النادي الفيصلي.

  • هدف هشام السيفي في مرمى الرمثا -(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من مباراة الفيصلي والرمثا -(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من مباراة الفيصلي والرمثا -(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من مباراة الفيصلي والرمثا -(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من مباراة الفيصلي والرمثا -(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من مباراة الفيصلي والرمثا -(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من مباراة الفيصلي والرمثا -(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من مباراة الفيصلي والرمثا -(تصوير: أمجد الطويل)

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