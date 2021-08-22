الفيصلي… حنق الجماهير على الإدارة متواصل عبر “السوشال ميديا”

إسلام البدارنة

عمان – “المصائب لا تتأتي فرادى” هي لسان حال جماهير الفيصلي مع ناديهم “الزعيم”، الذي يعاني خلال الفترة الحالية بشكل كبير، دفعتهم للاحتجاج أكثر من مرة للمطالبة برحيل الإدارة.

وكشفت خسارة الفيصلي الأخيرة أمام غريمه التقليدي الوحدات، بهدفين نظيفين خلال منافسات الجولة 14 من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم ثم استقالة المدرب العراقي حكيم شاكر الذي لم يمض مع الفريق سوى أسابيع قليلة أزمة كبيرة داخل النادي.

الجماهير تلقت خبر استقالة حكيم شاكر مدرب الفيصلي من غير أي سابق إنذار، حيث عزا الأخير سبب خطوته تلك إلى وجود أسباب عائلية تمنعه من الاستمرار في النادي.

وقررت إدراة النادي عقب ذلك، قبول استقالة شاكر، الذي كانت هناك بعض الشكاوى حوله من لاعبي النادي.

كما قررت الإدارة تعيين المدرب السوري محمد عقيل مديراً فنياً للفريق، خلفا لشاكر.

إلى ذلك، تقدم لاعبو الفريق بشكوى لإدارة النادي بحق المدير الفني المستقيل العراقي حكيم شاكر، مشيرين إلى أنه تسبب في ارباكهم، نتيجة إشراكهم في أكثر من مركز في الملعب خلال التدريبات.

توالت الأحداث بعدها، لتتصاعد إلى تنفيذ النادي احتجاجات ليومين على التوالي، أمام وزارة الشباب في العاصمة عمان، للمطالبة برحيل إدارة النادي.

الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعد حزمة القرارات التي صدرت مؤخراً، فعبروا عن غضبهم من خلال المنشورات والانتقادات لأداء إدارة النادي السابق، وإهماله له ولتدريباتهم حسب ناشطين.

وطالبت جماهير نادي الفيصلي ممثلة بنجوم ولاعبين سابقين للفيصلي، بضرورة رحيل الإدارة وفتح باب العضوية للإنتساب للنادي لوجود من أحق في إدارته.

وقال النجم السابق لنادي الفيصلي في تصريحات لـ”الغد”، الكابتن هيثم شبول إن “نادي الفيصلي أصبح ككرة ثلج تتسارع نحو الهاوية، لكنه أكبر مما يجري ويحدث الآن”.

وبين التندر والانتقاد، نشر مغردون على موقع توتير ردات فعلهم حول مجريات نادي الفيصلي، حيث كان هاشتاغ “#حكيم شاكر” و “#النادي الفيصلي” متصدرين على الموقع.

وراهن “عصام” أحد المعلقين على أخبار النادي الفيصلي على قوة جمهور الفيصلي، مشدداً على أن “يكون الجمهور هو نقطة التحول لفرض هيمنته على الإدارة الفاشلة حسب وصفه لها، وطردها وعودة “الزعيم” في مكانه الأصلي المعهود”.

وعلق “حمودة” عبر منشور على “الفيسبوك”، “كل يوم مدرب جديد و بحطو كل الحق ع المدرب اذا فازو ع الرمثا الكل رح ينسى و بسكتو الجماهير”.

وطالبت “حبيبة” إحدى جماهير النادي الفيصلي برئيس ناد مهتم ومتابع لجميع مجريات ومطالبات النادي، والتركيز على تدربيات الفريق وصقل مهاراتهم”.

وذكرت أن “اللاعبين حسونة الشيخ وعثمان الحسنات لو كانوا مدربين “ما حدا يقدر علينا”.