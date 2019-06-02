الفيصلي “سلطان” الكأس على حساب الرمثا

مصطفى بالو ومحمد عمار

عمان – توج فريق الفيصلي بلقب كأس الأردن – المناصير- لكرة القدم، للمرة 20 في تاريخه، طابعا صورة رئيس النادي الراحل “الشيخ سلطان العدوان” على لقب المسابقة التي تقام للمرة 39 منذ انطلاقها العام 1980، وذلك بعد أن تجاوز الرمثا بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية، التي احتضنها ستاد عمان أول من أمس، وسط أفراح جماهيره التي احتشدت في الملعب، واكملت فرحتها في سهرة رمضانية على أعتاب مقر النادي.

وعقب نهاية المباراة، قام كل من ياسر العبداللات ممثل مجموعة المناصير -الراعي الرسمي لبطولات المحترفين-، ومصطفى الطباع نائب رئيس الاتحاد، وأمين عمان د.يوسف الشواربة والأمين العام للاتحاد سيزار صوبر بتتويج الفيصلي بكأس وميداليات البطولة وتقليد لاعبي الرمثا بالميداليات الفضية.

الفيصلي 2 الرمثا 0

طريقة لعب متشابهة، وأسلحة تتشابه في حرابها الهجومية على الطرفين، تلك التي قصدها مدربا الفيصلي راتب العوضات، والرمثا أسامة قاسم منذ انطلاق الحصة الاولى، والاعتماد على دفاع المنطقة المتكاتف، والضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، وبقي الصراع في منطقة العمليات، التي تناقل فيها الفريقان الكرة بترتيبات 4-1-4-1 والانتقال إلى 4-3-3.

الفيصلي أراد ضبط ارتكاز المنطقة الاستراتيجية بثبات أنس العوضات، وتقدم مهدي علامة وإحسان حداد، ليلتقي بالشق الهجومي مع قدرات احمد العرسان وعمر هاني خلف المهاجم الوحيد هشام السيفي، فيما الرمثا يرتكز على حيوية إبراهيم الخب، ومن امامه محمد الداوود، الذي ينضم إلى يزن زحراوي وسائد خزاعلة ومحمد أبوزريق لاسناد دور المهاجم الوحيد شادي الحموي.

تبعا لهذا الواقع، كانت الدفاعات تتحمل العبء الأكبر، للفيصلي أنس بني ياسين وبراء مرعي وسالم العجالين وعدي زهران، واسناد أنس الجبارات، وكذلك للرمثا هادي الحوارني، عبدالله نصيب، سبيع الحصني، يوسف أبو جزر، ورغم أن البداية كانت فيصلاوية، باختراقات العرسان المزعجة، وتصويب السيفي لكرة مواتية فوق المرمى، إلا أن حيوية وانسجام وحسن تمركز لاعبي الرمثا، سحب بساط الأفضلية، حتى كان زحراوي يهدر فرصة مواتية، بتسديدة من داخل المنطقة، حولها معتز ياسين على حساب ركنية.

الرمثا الذي كان يدور الكرة بسلاسة، وينقل اللعب هنا وهناك، وجد متاريس فيصلاوية، وضغط اكثر من لاعب عند استلام ثلاثي الرمثا الكرة، فيما الفيصلي يخزل البناء بالكرات الطويلة على الطرفين وعمق دفاعات الرمثا، ومنها انس العرسان وتخلص من المدافع ومرر كرة مواتية للسيفي، الا أن نصيب ابعد الكرة لركنية، إلا ان الكرة الثانية التي نفدها زهران عرضية، وجدت رأس السيفي تسكنها شباك شلبية، واضعا الفيصلي بالمقدمة د.30. هذا الأمر أنعش خطوط الفيصلي، وواصل امتداده لملعب الرمثا، فيما الاخير عانى قبل ان يسترد عافيته، وكاد الفيصلي أن يسجل مجددا من إحدى هجماته، عندما تبادل حداد والسيفي الكرة، وسدد الأخير أبعدها الحوراني لركنية، فيما رد الرمثا بإحدى لسعاته، من خلال كرة أبو زريق أمام مرمى ياسين، إلا أن الاخير خلص الكرة قبل وصولها الحموي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيصلي بنتيجة 1-0.

السيفي “خلصها”

“كلاكيت مرة ثانية”، الرمثا يمتد بحرابه الثلاث المؤثرة، والفيصلي يتكلم بلغة الخبرة والواقعية مع انطلاق صافرة الحصة الثانية، وكما كان السيفي يهدد الفيصلي بالشوط الأول، رد عليه أبو زريق بإختراق كسب معه ثابتة، نفذت امام مرمى ياسين ودكها الحموي بجوار المرمى، لتستمر الأحداث على بساط الإثارة، فيما كانت تشتعل المدرجات وتصمت مع كرة أبوزريق الخادعة، التي لمسها الحموي وكانت راية الحكم المساعد تلغي الهدف بداعي التسلل.

وبقيت الكرة في عهدة الرمثاوية بهجمات متكررة، افتقدت دقة اللمسة الاخيرة، والفيصلي يتحول إلى مدافع والاعتماد على الكرات الطويلة لتحريك العرسان وهاني والسيفي، وكانت اخطر الكرات العرضية بكرة الخزاعلة التي دكها زحراوي وردها ياسين ببراعة.

وجاءت اولى الطروحات التكتيكية لمدرب الفيصلي بإشراك الخبير خليل بني عطية بدلا من هاني، بهدف ضبط الارتكاز بالخبرة، ورد قاسم بطرح ورقة محمد الزعبي بدلا من زحراوي المصاب، وظهرت خطورة الفيصلي في اختراق علامة وتسديدته المباغتة التي ردها شلبية، وعاد بني عطية ومرر كرة أنيقة في عمق دفاعات الرمثا، وجدت السيفي “الغول” يفترس شباك شلبية، معلنا الهدف الثاني للفيصلي د.68، وكاد بني عطية أن يضاعف الغلة للفيصلي، عندما كرة من بعد منتصف الملعب، وواجه شلبية إلا ان كرته طالت ولحق بها شلبية.

وعاد قاسم وطرح ورقة لؤي الدردور بدلا من سبيع الحصني، بهدف زيادة الحضور الهجومي، فيما الفيصلي يمر بخبرته في التعامل مع النهائيات، بتهدئة اللعب وامتصاص حماس الرمثا للتعويص، لتأتي ثابتة الخزاعلة التي تابعها الحموي برأسه ارتدت من القائم، وأشرك الرمثا قصي نمر بدلا من يوسف أبوجزر، وبعدها كان معتز ياسين يرد تسديدة الداوود القوية على حساب ركنية، ليشرك مدرب الفيصلي محمد بني عطية بدلا من السيفي، ومرت الدقائق نحو النهاية بفوز الفيصلي بنتيجة 2-0.

المباراة في سطور

النتيجة: الفيصلي 2 الرمثا 0

الأهداف: سجل للفيصلي هشام السيفي د.30 ود.68

الحكام: مراد الزواهرة، أيمن عبيدات، أحمد سمارة، عمر المعاني.

العقوبات: انذار سبيع الحصني وإبراهيم الخب (الرمثا) سالم العجالين وأحمد العرسان (الفيصلي)

الملعب: ستاد عمان.

مثل الفيصلي: معتز ياسين، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، عدي زهران، أنس الجبارات، مهدي علامة، عمر هاني (خليل بني عطية)، أحسان حداد، أحمد عرسان، وهشام السيفي (محمد بني عطية).

مثل الرمثا: مالك شلبية، هادي الحوراني، عبدالله نصيب، يوسف أبوجزر (قصي نمر)، سبيع الحصني (لؤي الدردور)، محمد الداوود، إبراهيم الخب، سائد خزاعلة، حسان زحراوي (محمد الزعبي)، محمد أبوزريق وشادي الحموي.

شذرات من المباراة

– دخل حراس مرمى الرمثا ارض الملعب لاجراء عملية الاحماء الساعة 10.05، فيما دخل حراس الفيصلي في الدقيقة 10.06.

– دخل لاعبو الرمثا ارض الملعب الساعة 10.14 لاجراء عملية الاحماء، وسط القاء علب المياه المعدنية وقت الدخول، وغادروا 10.40، للبدء بالدخول لانطلاق المباراة، وقام لاعبو الرمثا بإلقاء قمصان الفريق للجماهير، ونال الفريق قسطا من علب المياة المعدنية وقت الخروج.

– دخل فريق الفيصلي الساعة 10.16 دقيقة لاجراء عملية الاحماء، وغادر الساعة 10.43، وذلك تحضيرا واستعدادا لانطلاق المباراة.

– منصة الصحفيين امتلأت بمن هب ودب.

– الاذاعة الداخلية كانت حاضرة في كل وقت، وذلك للتشويش على الهتافات المسيئة التي كانت تصدر من جمهوري الفريقين.

– لوحة كبيرة تم وضعها في منتصف الملعب، تشير إلى مناسبة تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

– مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة اشرف بنفسه على الاجراءات الامنية المتخذة في الملعب، وكان حاضرا في غرفة المراقبة في ستاد عمان الدولي.

– قوات الدرك تسملت مهمة المبارة منذ الساعة الثانية ظهر يوم المباراة، حيث تناولت طعام الافطار في محيط مدينة الحسين للشباب، وكانت اعداد كبيرة من آليات القوات متواجدة خارج المدينة، فيما تكفل الاتحاد الرياضي لقوات الدرك بالمهمة الامنية على المنصة الرسمية بالتعاون مع العاملين في اتحاد كرة القدم.

– دخل الفريقان ارض الملعب بشكل مشترك، ووقفا بشكل منتطم، دليلا على الاخوة التي تجمع الفريقين.

– مقذوفات نارية من قبل الجمهورين القيت على ارضية الملعب، حيث تعرض احد العاملين في الملعب للاصابة وتم العلاج من قبل الدفاع المدني الذي كان حاضرا بسيارتين توقفتا على مدخلي الملعب.

– رفع لاعبو الرمثا يافطة تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة تولي جلالته سلطاته الدستورية.

– اعلن الحكم بداية المباراة الساعة 11.03 دقائق.

– أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة حضر المبارة وتوسط رئيس النادي الفيصلي بكر العدوان ورئيس نادي الرمثا رائد النادر.

– لاعب الرمثا سبيع الحصني بقي واقفا لتنفيذ ركنية، تأخر تنفيذها بسبب القاء زجاجات المياه المعدنية عليه.

– الدقيقة 28 من احداث المباراة قام نفر من جمهور الرمثا بالقاء زجاجات المياه على لاعب الفيصلي سالم العجالين، وبعد تدخل الحكام تمت السيطرة على الوضع لتمرر الكرة لعدي زهران الذي رفعها بالمقاس على رأس السيفي الذي زرعها بالمرمى الهدف الاول للفيصلي، لتشتعل مدرجات الفيصلي والقاء الالعاب النارية (شماريخ)على ارضية الملعب.

– كانت اولى البطاقات الصفراء في المباراة موجهة للاعب الرمثا سبيع الحصني في الدقيقة 39 من المباراة.

– احتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع عن الحصة الاولى للمباراة.

– رئيسا النادي الفيصلي والرمثا نزلا إلى غرفة تبديل الملابس بعد انتهاء الشوط الاول.

– الغى الحكم هدفا للرمثا في الدقيقة 54، اثار سخطا من قبل المدير الفني الكابتن اسامة قاسم فقامت جماهير الرمثا بخلع المقاعد والالقاء بها صوب ارضية الملعب، إلى جانب علب المياه المعدنية.

– هرج ومرج في المنصة الرسمية عقب الغاء هدف الرمثا، فيما تدافعت قوات الدرك لتضييق الخلاف، حتى ان عضو مجلس الادارة محمد سمارة لم يجد له مكانا في منصة الصحفيين.

– حوائط جدارية من قوات الدرك فصلت بين المنصتين، فيما لم يتبق بالمنصة إلا اعداد قليلة، نظرا للتوتر الذي رافق الغاء الهدف.

– تبادل جمهورا الفريقين السب والشتام خصوصا في الدقائق العشر الاخيرة، ونال منها فريق الوحدات ردحا من الشتائم.

– مزيد من المقاعد تم خلعها من قبل جماهير الرمثا والقاؤها على ارض الملعب اصابت رجل دركي تم اسعافه سريعا من قبل رجال الدفاع المدني.

– طائرة بدون طيار موجهة من قبل قوات الدرك طافت ارجاء الملعب، وبقيت في حالة طيران طوال المباراة، في محاولات لرصد الشغب او الاشخاص الذين قاموا بخلع الكراسي.

– اعلن الحكم عن 4 دقائق كوقت بدل ضائع عن احداث الشوط الثاني والمباراة.

– ارتدى لاعبو الفيصلي الاحتياط قميص الرقم 20 والذي يعني عدد مرات فوز الفيصلي بلقب كأس الأردن، قبل ان يرتدي كل لاعبي الفيصلي القميص الابيض ذاته.

– لاعب الفيصلي السابق محمد العرسان ولاعب الرمثا السابق راتب الداود قدما كأس البطولة إلى منصة التتويج.

لاعبو الفيصلي يحتفلون بتتويجهم بلقب كأس الأردن أول من أمس – (تصوير: أمجد الطويل)

حارس مرمى الفيصلي معتز ياسين يلتقط الكرة – (تصوير: أمجد الطويل)