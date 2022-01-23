الفيصلي: صيصا باق في النادي ولم يتلق عروضا رسمية

عمان – الغد – أكد النادي الفيصلي أن اللاعب يوسف أبو جلبوش والملقب ب “صيصا”، لم يتلق عرضا رسميا لغاية اللحظة، من أجل الانتقال الى فريق آخر.

وأشار النادي في تصريحات نقلها الناطق الرسمي للنادي نضال العساف عبر المركز الإعلامي، أن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي لمدة موسمين، إذ تم تجديد عقد اللاعب مطلع العام الحالي بعد نهاية عقده الماضي.

وأضاف النادي :”تم توثيق العقد في سجلات الإتحاد الأردني بتاريخ 16/1/2022، وينص عقد اللاعب مع النادي على شرط جزائي، يمنح الفبصلي حق الحصول على ٣٠ في المائة من العرض المقدم للاعب في حال الموافقة عليه.

يذكر بأنه تم تداول أنباء مؤخرا حول اقتراب صيصا من الانتقال لصفوف كاظمة الكويتي، والذي يلعب له زميله السابق أحمد العرسان.