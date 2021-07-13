الفيصلي والرمثا على القمة.. والوحدات والسلط يطاردانهما بهمة

تيسير محمود العميري

عمان- واصل فريقا الفيصلي والرمثا صدارة فرق دوري المحترفين لكرة القدم، رافعين رصيديهما إلى 20 نقطة مع نهاية الجولة التاسعة، حيث فاز الفيصلي على الجليل 3-1 وفاز الرمثا على معان 3-2، ليتقدم الفيصلي بفارق الأهداف عن الرمثا على سلم الترتيب.

واحتل الوحدات المركز الثالث برصيد 17 نقطة بعد فوزه على الجزيرة 1-0، وتقدم بفارق الأهداف على السلط الذي يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بعد فوزه على البقعة 2-0.

ونظير تعادله السلبي مع شباب العقبة، رفع شباب الأردن رصيده إلى 16 نقطة محتلا المركز الخامس، فيما أصبح الحسين إربد في المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد فوزه على سحاب 2-1، فيما بات الجزيرة بالمركز السابع برصيد 11 نقطة وشباب العقبة ثامنا برصيد 9 نقاط، واحتل معان المركز التاسع برصيد 8 نقاط، وتوقف رصيد الجليل عند 7 نقاط في المركز العاشر، كما استقر سحاب في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي بقي فيه رصيد البقعة خاليا من النقاط بعد أن خسر مباراته التاسعة على التوالي.

الصراع على اللقب

من المؤكد أن ثمة سباقا محموما على اللقب بين فريقي الفيصلي والرمثا، اللذين يتساويان بعدد النقاط، وإن كان الفيصلي يمتلك ميزة وجود مباراة مؤجلة له مع الوحدات ستقام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

والفيصلي الذي كان قد تغلب على الرمثا 2-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة، يسعى لتجاوز نظيره السلط في موقعة تقام غدا، تشكل “البروفة النهائية” قبل مواجهة الوحدات في مباراة “الديربي” المرتقبة عند الساعة 8.30 من مساء يوم الأربعاء 21 تموز (يوليو) الحالي على ستاد عمان، وهذه المباراة شديدة القوة تقابلها مباراة أخرى لا تقل أهمية عنها وتقام يوم السبت المقبل، وتجمع بين فريقي شباب الأردن والرمثا.

فريقا الفيصلي والرمثا يرفضان التفريط بأي من نقاط هاتين المباراتين، لأن منافسيهما هما من الفرق المنافسة على اللقب، كما أن ذلك قد يساعد الوحدات كثيرا على تقليص الفارق أو إزالته، إذا ما تمكن من الفوز على سحاب في مباراة تقام بعد غد، و”نظريا” يمكن اعتبارها مباراة سهلة بالنسبة لفريق الوحدات الذي ترنح مؤخرا نظير خسارته 5 نقاط مهمة مع فريقي الحسين إربد والرمثا، وكاد أن يفقد نقطتين جديدتين، لولا أنه تمكن من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90، مزيدا بذلك من أوجاع الجزيرة، الذي بات فعليا في “المنطقة الرمادية” وقريبا من “منطقة الخطر”.

بين الوسط والخطر

بعيدا عن الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى، فإن فريقي شباب الأردن والحسين يمكن أن يعبرا إلى المنطقة الأمامية، إذا ما تعثر الوحدات والسلط، لأن شباب الأردن يتأخر عنهما بنقطة فيما يتأخر الحسين إربد عنهما بثلاث نقاط.

لكن فريقي الجزيرة وشباب العقبة ربما يكونان أقرب إلى منطقة الخطر التي باتت فعليا تهدد نصف فرق الدوري، وإن كان فريق البقعة يبدو الأتعس حظا في نيل أولى بطاقتي الهبوط إلى الدرجة الأولى نتيجة حصوله على علامة “صفر” في جميع المباريات التي لعبها.

وعلى مقربة من فريقي الجزيرة وشباب العقبة، يقف فريقا معان والجليل وهما يبتعدان بعدد قليل من النقاط عن فرق المنطقة الوسطى، بعكس فريق سحاب الذي يبدو الأقرب إلى منطقة الخطر ومجاورا لزميله البقعة، وكلاهما في ورطة حقيقية ما لم يقوما بتدارك الأمر سريعا.

وتحمل الجولة العاشرة مباراتين لفرق منطقتي الوسط والخطر معا، حيث يلتقي معان مع الجليل، فيما يلتقي الجزيرة مع شباب العقبة يومي السبت والأحد المقبلين، فيما سيكون البقعة قد افتتح الجولة العاشرة مع الحسين إربد غدا، وكله أمل وطموح في وضع ولو نقطة في رصيده.

من الدوري

– سجل في الجولة التاسعة 15 هدفا، وبذلك يرتفع عدد الأهداف المسجلة في الدوري إلى 128 هدفا في 53 مباراة بمعدل 2.41 هدف في المباراة.

– يتصدر سباق الهدافين برصيد 5 أهداف اللاعبان يزن النعيمات وعلي علوان، فيما يحل بالمركز الثاني برصيد 4 أهداف اللاعبون محمد أبو زريق ومحمد العكش ودوغلاس ورواندا وانجا.

– أشهرت البطاقة الحمراء للاعب الحسين سعد الروسان، وبذلك يصبح عدد حالات الطرد 8 حالات.

– نفذ لاعبا الرمثا كوليبالي ومحمد أبو زريق ركلتي جزاء بنجاح في مرمى معان، وبذلك يرتفع عدد ركلات الجزاء المحتسبة إلى 17 نفذت 14 منها بنجاح وأصاب الفشل 3 أخرى.

مواعيد مباريات الجولة 10

– الحسين * البقعة، الخميس 15-7، الساعة 6، ستاد الحسن.

– الفيصلي * السلط، الخميس 15-7، الساعة 8.30، ستاد عمان.

– الوحدات * سحاب، الجمعة 16-7، الساعة 8.30، ستاد عمان.

– شباب الأردن * الرمثا، السبت 17-7، الساعة 6، ستاد عمان.

– معان * الجليل، السبت 17-7، الساعة 8.30، ستاد الأمير محمد.

– الجزيرة * شباب العقبة، الأحد 18-7، الساعة 8.30، ستاد عمان.

نتائج مباريات الجولة 9

– السلط * البقعة 2-0، سجلهما محمد مصطفى وزيد أبو عابد.

– الفيصلي * الجليل 3-1، سجل للفيصلي محمد العكش 2 وسالم العجالين وللجليل خلدون الخزامي.

– شباب الأردن * شباب العقبة 0-0.

– الحسين * سحاب 2-1، سجل للحسين لؤي عمران وبادو ولسحاب يزن النعيمات.

– الوحدات * الجزيرة 1-0، سجله أحمد ثائر.

– الرمثا * معان 3-2، سجل للرمثا مصعب اللحام وكوليبالي ومحمد أبو زريق ولمعان سند جعارة وإبراهيم الرواد.