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الفيصلي والسلط يستضيفان مجموعتيهما بكأس الاتحاد الآسيوي

منذ 36 دقيقة

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خالد العميري

عمان – وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استضافة فريقي الفيصلي والسلط لمجموعتيهما بكأس الاتحاد الآسيوي في عمان، حيث سبق وأن اوقعت القرعة فريق الفيصلي “حامل اللقب مرتين” في المجموعة الثالثة التي تضم تشرين (سورية)، السيب (عمان)، المتأهل من التصفيات (شباب الأمعري، الكويت)، وتقام مبارياتها خلال الفترة من 23-29 أيار (مايو) المقبل، فيما وقع السلط “يشارك للمرة الأولى”، في المجموعة الثانية التي تضم مركز بلاطة (فلسطين)، الأنصار (لبنان)، المحرق (البحرين)، تقام مبارياتها خلال الفترة من 23-29 أيار (مايو) المقبل.


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