الفيصلي والوحدات يلتقيان في قمة مباريات دوري المحترفين الأربعاء

عمان- يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء في قمة مباريات دوري المحترفين لكرة القدم.

وتجمع المباراة التي تقام على ستاد عمان الدولي قطبا الكرة الأردنية، في مباراة مهمة تمنح الفائز فيها صدارة الدوري.

ويتساوى فريقا الفيصلي والوحدات برصيد 20 نقطة لكل منهما، خلف فريق الرمثا المتصدر حالياً برصيد 21 نقطة.

وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة في الاسبوع الثالث من الدوري، قبل أن يتم تأجيلها بسبب مشاركة الوحدات في دوري أبطال آسيا.

وتشهد المباراة التي تقام على أرض الفيصلي، حضور 30 % من سعة مدرجات ستاد عمان، تطبيقا للإجراءات الوقائية المتبعة. ويدخل الفريقان مساء اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة التي تحظى باهتمام الشارع الرياضي. (بترا)