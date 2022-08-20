الفيصلي وشباب العقبة يضمنان بطاقة العبور لثمن نهائي كأس الأردن

عمان- الغد- ضمن فريقا الفيصلي وشباب العقبة الوصول للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لكرة القدم لموسم 2022، بعد فوزهما على الطرة وبلعما مساء اليوم السبت، ضمن الدور 32 من البطولة.

وسجل الفيصلي على ستاد عمان الدولي فوزا عريضا على ضيفه الطرة بسداسية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من قصي المنصوري (هدفين)، عبد الله عوض، مجدي عطار، حسام أبو الذهب ومحمد بني عطية، ليواجه الفيصلي نظيره سحاب في الدور المقبل.

وفي المباراة الأخرى، حقق شباب العقبة الفوز على نظيره بلعما بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، إذ سجل الأهداف كل من كريستيان فارجاس (هدفين) وهدف عبر عمر سريوة، فيما سجل هدف بلعما الوحيد لاعب شباب العقبة صدام محسن بالخطأ في مرماه، ليلتقي شباب العقبة في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة غدا بين اتحاد الرمثا وجرش.