الفيصلي ومعان للدور ربع النهائي ببطولة الكأس



عمان – الغد – تأهل فريقا الفيصلي ومعان للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة القدم بعد فوزهما الليلة على فريقي الرمثا والبقعة في دور الستة عشر.

و تأهل الفيصلي بعد تغلبه على الرمثا 1-0، في اللقاء الذي اقيم على ستاد عمان الدولي الدولي، وسجل الهدف الوحيد للفيصلي مجدي العطار في الدقيقة 73، فيما تأهل معان عقب تغلبه على البقعة بفارق ركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء المباراة في الوقت الاصلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي اقيم على ستاد الامير محمد في الزرقاء.

بالعودة الى مواجهة الفيصلي مع الرمثا، فقد سيطر الفيصلي على انطلاقة المباراة، ونوع من خياراته الهجومية، بعد ان قاد خالد زكريا ونزار الرشدان العاب الفريق في منطقة العمليات، وتحرك احمد العرسان ويوسف الرواشدة على طرفي المنتصف، وتقدم يوسف ابو جلبوش لاسناد عبدالله عوض، ووقف حارس الرمثا مالك شلبية امام اكثر من فرصة للفيصلي، اخطرها تسديدة خالد عوض ومن بعدها تصويبة عرسان، ورغم حضور الرمثا في بعض في النصف الثاني للحصة الاولى عبر محمد ابو زريق وحمزة الدردور ومصعب اللحام ويوسف ابو الجزر، إلا ان مرمى الفيصلي بقي بعيدا عن التهديد الحقيقي، لتنتهي احداث الحصة الاولى بالتعادل السلبي.

في الحصة الثانية دفع مدرب بالفيصلي بالبدلاء مجدي العطار ومحمد طنوس على فترات، وبعدها زج بالمحترف عبدالله سعودي الذي استقبل كرة على مشارف الجزاء ومرر كرة بينية انيقة صوب العطار الذي سددها على الطاير على يسار الحارس مالك شلبية هدف الفيصلي الاول في الدقيقة 73.

حاول مدرب الرمثا الدفع بالاوراق البديلة لتحقيق التعادل، بيد انه اصطدم بواقع دفاعي صلب، بعدما عزز مدرب الفيصلي بالعديد من الاوراق البديلة خصوصا في الخط الدفاعي، لتمضي الدقائق دون تعديل، وتنتهي المباراة بفوز صعب ومستحق للفيصلي على الرمثا بهدف وحيد.