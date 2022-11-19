الفيصلي يؤخر البت في توزيع المناصب الإدارية 

أكد رئيس النادي الفيصلي م. نضال الحديد، أن الأيام المقبلة، ستشهد اجتماعا لمجلس الإدارة الجديد، من اجل توزيع المناصب الإدارية.

وأشار الحديد في تصريح ل “الغد”، على هامش الاجتماع الذي جرى اليوم في مقر النادي الاهلي،ان تاخير اجتماع توزيع المناصب الإدارية يأتي من اجل منح فرصة أكبر للتشاور.

وقال ان الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع كافة الاندية لما فيه مصلحة الكرة الاردنية.

و حصدت كتلة الحديد 6 مقاعد في مجلس الإدارة عن طريق: أحمد وريكات، فراس حياصات، عروب العبادي، أحمد عواد، النائب نصار الحيصة، النائب نمر السليحات، فيما نالت كتلة سليمان العساف، 4 مقاعد عن طريق أحمد قطيشات، فراس وريكات، لانا الجغبير، وعبد المحسن المعايطة