الفيصلي يبعد المحترفين ويرصد الحلوة.. تيتا يتابع مباريات أبو كبير ويختبر هولنديا

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الزواهرة خارج حسابات الفيصلي بالدرع

بات مدافع فريق الفيصلي ابراهيم الزواهرة، خارج حسابات الفريق، خلال بطولة درع الاتحاد على أقل تقدير، مع احتمالية تمديد الفترة بانتظار القرار الرسمي للجهاز الفني الذي يقوده السوري حسام السيد.

ولم يلتحق الزواهرة بتدريبات الفيصلي حتى الآن، ما يعني خروجه من احتمالية المشاركة في بطولة الدرع مع الفريق.

وتشير المعلومات أن الزواهرة الذي يمتد عقده مع الفيصلي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، مرشح للخروج من حسابات الفيصلي بشكل نهائي، في حال نجح الجهاز الفني بتعزيز دفاعات الفريق، وفي حال لم يتم الاتفاق مع الزواهرة على العودة للتمارين.

الفيصلي يبعد الفرنسي والنرويجي ويتطلع للبناني

أبعد النادي الفيصلي، المحترفين الفرنسي والنرويجي من تدريبات الفريق، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بمردودهما الفني خلال التمارين التي شاركا فيها.

وغادر المحترفان تدريبات الفيصلي، بعد ابلاغهما بقرار المدرب حسام السيد، بعدم الرغبة في التعاقد معهما، في ظل ما قدماه من مستوى فني خلال التمارين الأخيرة.

وفور اتخاذ قرار الابعاد، بدأ الفيصلي بالبحث عن محترفين جدد، لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتشير المعلومات أن المدير الفني السيد، رصد المحترف اللبناني هلال الحلوة، الذي يلعب في منتخب بلاده، والذي سبق ايضا وأن خاض تجارب لعب في أندية الدرجة الثالثة في المانيا.

ويلعب الحلوة في مركز المهاجم، حيث تم رصد مبارياته، في ظل امتلاك السيد فكره عن مستواه الفني، على أمل التعاقد معه لتعزيز صفوف الفريق. ويسعى النادي الفيصلي، لتأمين حضور اللاعب اللبناني إلى عمان يوم الأحد المقبل، تمهيدا لحسم موضوع التعاقد، وبالتالي الالتحاق بالتدريبات في حال تم الاتفاق الرسمي.

النبر يبحث عن فرصة جديدة

بدأ اللاعب يوسف النبر، بالبحث عن فرصة لعب جديدة محلية أو خارجية، بعد تراجع نسبة اتفاقه مع فريق نادي شباب الأردن، رغم المفاوضات التي جرت بين الطرفين قبل أكثر من أسبوعين.

اللاعب يوسف النبر – (ارشيفية)

النبر الذي لم يجدد عقده مع فريق السلط في الموسم الجديد 2021، دخل في مفاوضات مع شباب الأردن، أملا في العودة للعب في فريقه الأسبق، ولكن دون التوصل لاتفاق، مع دفع اللاعب لإعلان انتهاء المفاوضات بينه وبين الشباب. ويستعد النبر حاليا، للنظر في أكثر من عرض محلي، على أمل التوصل لاتفاق بهذا الشأن.

الحسين إربد يسعى لاستقطاب أبو كبير

عرض نادي الحسين إربد، على اللاعب أحمد أبو كبير، اللعب في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.

ودخل النادي في مفاوضات مباشرة مع اللاعب، على أمل اقناعه بالتوقيع على كشوفات الحسين إربد الذي سبق وأن استقطب اللاعب في الموسم قبل الماضي.

ووفق المعلومات فإن اللاعب يميل نحو قبول عرض الحسين إربد، لا سيما وأنه رفض عرضا من نادي سحاب، إلى جانب رغبة لاعبين حاليين في الحسين بانضمام أبو كبير.

وكان المدير الفني لفريق الحسين إربد الروماني تيتا، تابع عدة أشرطة للاعب، وأبدى اعجابه بما قدم.

مدرب سحاب يرصد محترفين عاجيين

رصد المدير الفني لفريق سحاب لكرة القدم اسلام ذيابات، محترفين اثنين من ساحل العاج، قبل أن يبدي رضاه عن مستواهما الفني، وبالتالي التنسيب للادارة بمفاوضتهما تمهيدا للتعاقد معهما.

وشاهد ذيابات المحترفين العاجيين، عبر اشرطة الفيديو، حيث ابدى اعجابه بما قدما، قبل أن يخاطب رئيس النادي علي أبو حماد، من أجل التعاقد معهما.

كما رصد مدرب سحاب ايضا محترفا أوروبيا، على أمل ايضا استقطابه للاحتراف في الفريق، في حال نجحت المفاوضات بين الطرفين.

ويبحث ذيابات عن التعاقد مع 3 محترفين على سوية عالية، ليشكلوا العمود الفقري للفريق الباحث عن نتائج أفضل في دوري المحترفين بالموسم الكروي الحالي.

تيتا يرغب باختبار محترف هولندي

ابدى المدير الفني لفريق الحسين إربد فلوريو تيتا، رغبته باختبار مهاجم هولندي، ينتظر أن يصل إلى عمان يوم الأحد المقبل.

وكشف مسؤول التعاقدات في نادي الحسين إربد ليث أبو عبيد، أن تيتا يستقبل يوم الأحد المقبل محترفا هولنديا، لاخضاعه للتجربة والاختبارات، قبل الحكم على مستواه الفني.

وبين أبو عبيد في تصريح لـ”الغد” أن اللاعب الهولندي سيحضر للتجربة وليس للتعاقد، تمهيدا لتحديد الخطوة التالية.

وفيما يتعلق بالمحترفين الكونغوليين اللذين تحدث عنهما الحسين إربد، بين أبو عبيد أن النادي ينتظر التحاقهما، دون التمكن حتى الآن من تحديد موعد وصولهما، بعد أن تم وضع اسميهما على المنصة الحكومية، تمهيدا لاستقطابهما.

إلى ذلك، كشف أبو عبيد عن جاهزية عقد الرعاية لفريق كرة القدم، عبر الرئيس الفخري للنادي عامر ابو عبيد، الحريص على توفير الدعم، بحثا عن نتائج لافتة للفريق.

وبين مسؤول التعاقدات أن الرئيس الفخري وقع على عقد الراعية وفق متطلبات وشروط اتحاد الكرة، أملا في مواصلة دعم الفريق وتلبية طموحات جماهيره الكبيرة التي تبحث عن العودة لمنصات التتويج في جميع البطولات.

عكوبة يؤدي مناسك العمرة

حظي المحاضر الأردني والآسيوي والدولي زياد عكوبة، بتأدية مناسك العمرة أول من أمس، رغم جائحة كورونا التي أوقفت وصول المعتمرين من خارج السعودية منذ العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

واستثمر عكوبة الذي يعمل محاضرا في عدة دورات تدريبية بكرة القدم في السعودية، تواجده أول من أمس في مدينة جدة، ليؤدي مناسك العمرة، وسط فرحة كبيرة في اداء هذه الطاعة.

وتلقى عكوبة سيلا من التهاني والمباركة، بأداء العمرة التي تأتي في وقت من الصعب على الكثيرين تأديتها بسبب ظروف جائحة كورونا.

تباين الاراء حول طلب مدرب لمنتخب السيدات

تباينت أراء الشارع الرياضي المحلي، حول إعلان اتحاد كرة القدم، طلب مدرب للعمل في الجهاز الفني لمنتخب السيدات، ضمن شروط محددة تم تحديدها.

المحاضر زياد عكوبه خلال تأدية مناسك العمرة – (من المصدر)

وذهبت آراء تشيد بهذا الإعلان معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الشفافية والمصداقية في التعيينات، وتبحث عن المدرب الأكثر قدرة من خلال الاطلاع على السيرة الذاتية لعدد كبير من المدربين، قبل اختيار الأفضل.

اراء آخرى انتقدت الإعلان، معتبرة أنه لا يجوز الاعلان عن وظيفة مدرب كما هو الحال في باقي الوظائف، فالاحرى باتحاد الكرة أن يكون لديه مدير فني ودائرة فنية، مطلعة على جميع الخبرات التدريبية في الأردن، وقادرة على تعيين المدرب الأفضل القادر على خدمة المنتخب المستهدف.

أراء ثالثة، اعتبرت أن الشروط التي وضعها اتحاد الكرة، تنطبق على اشخاص محددين يرغب الاتحاد في تعيينهم بشكل التفافي.

الحديد يواجه الباطن بالدوري السعودي غدا

يستعد المدرب الأردني لفريق الوحدة السعودي لكرة القدم محمود الحديد، لقيادة فريقه يوم غد السبت، أمام فريق الباطن، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.

ويبحث الحديد عن كامل نقاط المباراة، لمساعدة فريقه على التقدم نحو مركز جيد في الدوري السعودي.

وتعتبر مباراة يوم غد هي الرابعة للحديد الذي حقق انتصارين قبل أن يخسر مباراة.