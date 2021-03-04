الفيصلي يتأهل لنصف نهائي بطولة الدرع

عمان – تأهل فريق الفيصلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، بعد تعادله مع الرمثا بنتيجة 2-2 في المباراة، التي جرت اليوم الخميس، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجل للفيصلي محمد أبو زريق في الدقيقة 24 ومجدي العطار في الدقيقة 69، فيما سجل للرمثا حمزة الدردور من ركلة جزاء في الدقيقة 45 وهادي الحوراني في الدقيقة 88.

وجاء تأهل الفيصلي بفارق الأهداف عن الرمثا، بعد أن تساوى الفريقان برصيد 4 نقاط، لتذهب صدارة المجموعة للفيصلي الذي تأهل، فيما ودع الرمثا البطولة.

وتجرى في وقت لاحق اليوم مباراة تجمع الوحدات ومعان لتحديد هوية المتأهل عن المجموعة الأولى. -(بترا)