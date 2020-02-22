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الفيصلي يتدرب في بيروت استعدادا للأنصار اللبناني

كأس الاتحاد الآسيوي

منذ ساعتين

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بلال الغلاييني
عمان- بدأ فريق الفيصلي اليوم السبت، تحضيراته في العاصمة اللبنانية بيروت، لخوض المواجهة القوية والمنتظرة التي تجمعه مع فريق الأنصار اللبناني عند الساعة السابعة من مساء الأثنين، على ملعب كميل شمعون.

في اطار لقاءات الجولة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يدخل الفيصلي أجواء هذه المباراة وكله أمل في تحقيق نتيجة ايجابية تعزز من تطلعاته في حجز بطاقة التأهل الى الدور الثاني، فهو يملك حاليا نقطة واحدة بعد أن تعادل في المباراة الماضية أمام فريق الوثبة السوري، فيما يخلو رصيد الأنصار اللبناني من النقاط، بعد أن تعرض للخسارة أمام فريق الكويت الكويتي.

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