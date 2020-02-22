الفيصلي يتدرب في بيروت استعدادا للأنصار اللبناني

بلال الغلاييني

عمان- بدأ فريق الفيصلي اليوم السبت، تحضيراته في العاصمة اللبنانية بيروت، لخوض المواجهة القوية والمنتظرة التي تجمعه مع فريق الأنصار اللبناني عند الساعة السابعة من مساء الأثنين، على ملعب كميل شمعون.

🛬 وصل الآن وفد فريقنا إلى دولة #لبنان، حيث سيدخل الفريق معسكراً تدريبياً إستعداداً لمواجهة الأنصار اللبناني يوم الإثنين القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الإتحاد الآسيوي، وكان في إستقبال الوفد سعادة السفير الأردني في لبنان.#الفيصلي #AFCCup2020 pic.twitter.com/3VxqwOIdpg — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) February 22, 2020

في اطار لقاءات الجولة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يدخل الفيصلي أجواء هذه المباراة وكله أمل في تحقيق نتيجة ايجابية تعزز من تطلعاته في حجز بطاقة التأهل الى الدور الثاني، فهو يملك حاليا نقطة واحدة بعد أن تعادل في المباراة الماضية أمام فريق الوثبة السوري، فيما يخلو رصيد الأنصار اللبناني من النقاط، بعد أن تعرض للخسارة أمام فريق الكويت الكويتي.

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