الفيصلي يتدرب في بيروت تأهبا لمواجهة الأنصار اللبناني في “الآسيوي”

بلال الغلاييني

عمان- بدأ فريق الفيصلي أمس، تحضيراته في العاصمة اللبنانية بيروت، لخوض المواجهة القوية والمنتظرة التي تجمعه مع فريق الأنصار اللبناني عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الإثنين، على ملعب كميل شمعون، في اطار لقاءات الجولة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يدخل الفيصلي أجواء هذه المباراة وكله أمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من تطلعاته في حجز بطاقة التأهل الى الدور الثاني، فهو يملك حاليا نقطة واحدة بعد أن تعادل في المباراة الماضية أمام فريق الوثبة السوري، فيما يخلو رصيد الأنصار اللبناني من النقاط، بعد أن تعرض للخسارة أمام فريق الكويت الكويتي.

ويملك فريق الفيصلي فرصة كبيرة في تحقيق الفوز، رغم أن الأنصار يلعب على أرضه وبين جماهيره، فتواجد الكم الكبير من اللاعبين أصحاب الخبرات والذين يمتلكون فنيات كبيرة، والعديد من الأسباب الأخرى تسهم كثيرا في تحفيز الفيصلي في تخطي عقبة الأنصار، والمضي قدما نحو مواصلة المنافسة وبكل قوة لتجاوز دور المجموعات.

وكان فريق الفيصلي وصل أمس إلى العاصمة بيروت، وأجرى تدريبا في الفترة المسائية بقيادة المدير الفني التونسي شهاب الليلي، وركز على الجوانب الفنية بمشاركة اللاعبين كافة الذين تم تسميتهم من قبل إدارة النادي وهم:

معتز ياسين، يزيد أبو ليلي، غيث السرحان، براء مرعي، إحسان حداد، إبراهيم الزواهرة، خليل بني عطية، أحمد الصغير، يوسف الرواشدة، محمد بني عطية، دومينيك، سالم العجالين، مهدي علامة، إبراهيم دلدوم، عدي زهران، يوسف أبو جلبوش، أنس الجبارات، عدي القرا، أحمد العرسان، فرحان شكور، لوكاس.

تحضيرات الأنصار

من ناحيته، صعد فريق الأنصار اللبناني من تحضيراته المكثفة التي يخضع اليها من خلال المعسكر التدريبي المغلق، في الوقت الذي بدأ فيه الإعلام اللبناني في تحفيز الفريق سعيا لتحقيق نتيجة ايجابية، تعوض ما فاته في المباراة الماضية أمام فريق الكويت الكويتي.

وكان فريق الأنصار الذي يشرف على تدريباته العراقي عبدالوهاب أبو الهيل، قد خاض في وقت سابق ثلاثة لقاءات ودية تحضيرا لمواجهة فريق الفيصلي، حيث كانت المباراة الأولى أمام فريق شباب الغازية وتمكن من الفوز فيها 7-1، وفاز في مباراته الثانية أمام فريق شباب الساحل 3-1، قبل أن يدرك الفوز أيضا على فريق العهد 1-0.

ويضم الفريق في صفوفه تشكيلة مكونة من اللاعبين: نزيه أسعد، معتز بالله الجنيدي، أبو بكر كمارا، حسن بيطار، أنس صالح، حسام اللواتي، جهاد أيوب، نصار نصار، حسن شعيتو، حسن معتوق، الحاج مالك تال.

شكاوى من أرضية الملعب

ينتظر أن يحدد الاتحاد الآسيوي موقفه النهائي من اقامة المباراة على ملعب كميل شمعون، أو نقلها الى ملعب آخر، بسبب سوء أرضية الملعب، خصوصا بعد الشكاوي التي انصبت حول ذلك.

وسيكون قرار نقل المباراة الى ملعب آخر بعد الزيارة التفقدية التي سيقوم بها مراقب المباراة والطاقم التحكمي، والإجراءات التي قام بها الاتحاد اللبناني الذي أعلن عنها، والتي تتعلق بتأمين المتطلبات، وخصوصا جاهزية الملعب من النواحي كافة.

وكان الاتحاد الآسيوي، أعلن عن طاقم الحكام (التايلاندي) الذي سيتولى ادارة اللقاء، والمكون من حكم الساحة سيفاكورن أدوم، ويعاونه ناكاريت راووت، وتانتي شوشان، والحكم الرابع من هونج كونج لاو هاي.

واختار الاتحاد الآسيوي، السوري محمد دقوري مراقبا أمنيا، في حين يراقب المباراة فنيا راشد محبوب الدوسري من قطر، ويراقب الحكام الفلسطيني مهيوب صادق.

إلى ذلك، يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ظهر اليوم، والذي يتحدث فيه مدربا الفريقين، ويسبقه الاجتماع الفني بحضور ممثلين عن الجهات المعنية ومندوبي الفريقين.