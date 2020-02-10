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الفيصلي يتعادل سلبيا مع الوثبة السوري

منذ ساعتين
تصوير أمجد الطويل

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عمان –الغد– سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الفيصلي والوثبة السوري، التي جرت اليوم الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، في اطار لقاءات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (المجموعة الثانية)، بعد مباراة شهدت فيها سيطرة كاملة للاعبي الفيصلي الذين أهدروا شلالا من الفرص على مدار الشوطين.
وفي المباراة الثانية بذات المجموعة، أدرك فريق الكويت الكويتي الفوز على فريق الأنصار اللبناني بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الكويتية.

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