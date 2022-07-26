الفيصلي يتعاقد مع محترفين نيجيري وعراقي

عمان – الغد- أعلن النادي الفيصلي تعاقده مع محترفين نيجيري وعراقي استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال الناطق الرسمي للنادي أمجد المجالي: انجزت الهيئة الإدارية المؤقتة وبناءً على تنسيب المدير الفني للفريق الأول جمال أبو عابد اجراءات التعاقد مع المحترفين المهاجم النيجيري نورث بيتر والمدافع العراقي مصطفي ناظم الشباني حيث وقعا على عقودهما إلكترونياً على أن يصل اللاعبان خلال اليومين المقبلين إلى الأردن للإنخراط بتدريبات الزعيم إستعداداً لإستكمال ما تبقى من الإستحقاقات المحلية.