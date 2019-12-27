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الفيصلي يتغلب على الأهلي ويبلغ نهائي بطولة سلطان العدوان

منذ 5 ساعات
اللاعب يوسف الرواشدة

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عمان-الغد- تغلب فريق الفيصلي على فريق الأهلي ،مساء الجمعة، بهدف دون مقابل، بلغ فيه الفيصلي للمباراة النهائية في مواجهة الجزيرة من بطولة المرحوم الشيخ سلطان العدوان.
وسجل هدف الفيصلي يوسف الراوشدة بتسديدة قوية عند الدقيقة 28 من زمن المباراة.
ويلتقي الفيصلي و الجزيرة وجهاً لوجه في نهائي بطولة المرحوم الشيخ سلطان العدوان التي ستجري يوم الأربعاء القادم على ستاد عمان الدولي عند الساعة الرابعة مساءً.

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