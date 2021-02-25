الفيصلي يتقدم لصدارة ترتيب أندية البولينج

محمد عمّار

عمان – تقدم الفيصلي (B) لصدارة ترتيب دوري أندية البولينج، في ختام مباريات الأسبوع الثاني عشر للدوري، والتي اقيمت أمس في صالة النخبة للبولينج، وأصبح رصيد الفيصلي (B) 155 نقطة.

وبقي الجزيرة (B) بالمركز الثاني برصيد 149 نقطة، وتراجع شباب الحسين (A) للمركز الثالث برصيد 147 نقطة، وتقدم الحسين إربد (B) للمركز الرابع برصيد 142 نقطة، وبقي شباب الحسين (B) خامسا برصيد 139 نقطة متقدما بفارق الأشواط عن الفيصلي (A) بذات الرصيد، وحل الجزيرة (A) بالمركز السابع برصيد 134 نقطة، والحسين إربد (A) بالمركز الثاني برصيد 98 نقطة.

وتنطلق عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد المقبل، مباريات الأسبوع الأخير للدوري، والذي يتضمن اقامة 4 مباريات، حيث يلتقي الجزيرة (B) مع الفيصلي (B)، شباب الحسين (B) مع شباب الحسين (A)، وتختتم مباريات البطولة باقامة مباراتين، حيث يلتقي الحسين إربد (B) مع الفيصلي (A) والجزيرة (A) مع الحسين إربد (A)، فيما تقام نهائيات بطولة الاساتذة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، حيث سيتم عقبها تتويج الفائزين بألقاب الدوري والاساتذة.

وعلى صعيد نتائج بطولة الاساتذة (الماسترز) واصل لاعب شباب الحسين (A) محمد الصقر صدارته للترتيب برصيد 7161 نقطة، وحل ثانيا لاعب الفيصلي (B) عماد عوض برصيد 7109 نقطة، ومحمد الرمحي ثالثا برصيد 7067 نقطة، وحمزة ابو الهيجاء رابعا برصيد 6965 نقطة، وفي المركز الخامس حل عبدالله بدران برصيد 6949 نقطة، وحل سادسا يزن النوباني برصيد 6675 نقطة، وحل بالمركز السابع نبيل شاهين برصيد 6610، فيما حل بالمركز الثامن احمد عكاشة برصيد 6592، وبالمركز التاسع عبدالرحمن نافذ برصيد 6573 نقطة، وبالمركز العاشر حسن ابو عين برصيد 6529 نقطة، وبالمركز الحادي عشر حل حسن سنور برصيد 6510 نقطة، وماجد طالب بالمركز الثاني عشر برصيد 6464 نقطة، فيما حل بالمركز الثالث عشر الآء المعاني برصيد 6444 نقطة، وبالمركز الرابع عشر يزن العجلوني برصيد 5955 وبالمركز السادس عشر مؤمن القضاة برصيد 4844.