الفيصلي يتقدم لصدارة ترتيب دوري أندية البولينج



محمد عمّار



عمان – تقدم الفيصلي (B) لصدارة ترتيب دوري اندية البولينج، مع ختام منافسات الاسبوع العاشر والتي انتهت ليلة امس في صالة النخبة، واصبح رصيد المتصدر 146 نقطة، متقدما على شباب الحسين (A) الذي حل وصيفا برصيد 144 نقطة، وحل الجزيرة (B) بالمركز الثالث برصيد 140 نقطة، وشباب الحسين (B) بالمركز الرابع برصيد 129 نقطة، والحسين اربد (B) بالمركز الخامس برصيد 128 نقطة، والفيصلي (A) بالمركز السادس برصيد 125 نقطة، والجزيرة (A) بالمركز السابع برصيد 118 نقطة، وبقي الحسين اربد (A) بالمركز الثامن والاخير برصيد 82 نقطة.

ترتيب الاستاذة

انفرد لاعب شباب الحسين (A) محمد الصقر بصدارة ترتيب الاستاذة (الماسترز) مسجلا 6636 نقطة، وحل لاعب الفيصلي (A) بالمركز الثاني برصيد 6499 نقطة، وحل محمد الرمحي ثالثا برصيد 6465 نقطة، وتقدم لاعب الفيصلي (A) حمزة ابو الهيجاء نحو المركز الرابع برصيد 6399 نقطة، وحل خامسا عبدالله بدران برصيد 6386 نقطة، وعلي الخطاطبة بالمركز السادس برصيد 6299 نقطة (انسحب بسبب السفر)، وحل بالمركز السابع يزن النوباني برصيد 6119، وحل بالمركز الثامن احمد عكاشة برصيد 6115 نقطة، وحل بالمركز التاسع نبيل شاهين برصيد 6109، فيما حل عاشرا احمد شاهين برصيد 5526 نقطة، وحل بالمركز الحادي عشر عبدالرحيم نافذ برصيد 6032 نقطة، وحسن ابو عين بالمركز الثاني عشر برصيد 5977 نقطة، يليه حسن ابو عين بالمركز الثاني عشر برصيد 5977 نقطة، وبالمركز الثالث عشر حل حسن سنور برصيد 5949، وبالمركز الرابع عشر ماجد طالب برصيد 5936، راشد ابو عين بالمركز الخامس عشر برصيد 5914 ويزن العجلوني بالمركز السادس عشر برصيد 5362، ودخل محمد العطاري قائمة الاستاذة لانسحاب علي الخطاطبة برصيد 4461.

مباريات الجولة المقبلة

تنطلق مباريات الاسبوع الحادي عشر عند الساعة السادسة من مساء يوم الاحد المقبل، حيث يلتقي الفيصلي (B) مع الفيصلي (A)، شباب الحسين (B) مع الجزيرة (A)، ويوم الاثنين يلتقي في اطار الاسبوع ذاته، يلتقي شباب الحسين (A) مع الحسين اربد (B) والحسين اربد (A) مع الحزيرة (B)، وفي الاسبوع قبل الاخير يلتقي يوم الثلاثاء المقبل الجزيرة (A) مع الحسين اربد (B)، الحسين اربد (A) مع الفيصلي (A)، تختتم مباريات الاسبوع بمبارتين، تجمع الاولى شباب الحسين (B) مع الجزيرة (B) وشباب الحسين (A) مع الفيصلي (B)، على ان تختتم مباريات الدوري مساء يوم الاثنين باقامة مباريات الاسبوع الرابع عشر والاخير.